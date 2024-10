Steen Olsen vede v Södelnu po prvním kole obřího slalomu, Hirscher postoupil

Nor Alexander Steen Olsen jede první kolo obřího slalomu v Söldenu. | foto: AP

Tradiční úvodní závod lyžařské sezony začal velkým překvapením. S číslem 1 startující největší favorit Marco Odermatt sklouzl na vnitřní lyži a jízdu po pádu nedokončil. Švýcar v minulém ročníku vyhrál hodnocení všech svých disciplín - obřího slalomu, super-G i sjezdu - a získal potřetí za sebou velký glóbus.

Nejlepší čas kola zajel Steen Olsen, jenž má zatím v SP na kontě jen jednu výhru ve slalomu. Pouhé dvě setiny sekundy na něj ale ztrácí Chorvat Filip Zubčič a jen osm setin je na třetí pozici vzdálen lídrův zkušený krajan Henrik Kristoffersen.

S číslem 34 vyrazil na trať díky divoké kartě FIS někdejší rakouský dominátor Hirscher, který v letech 2012 až 2019 osmkrát kraloval Světovému poháru. Nyní pětatřicetiletý lyžař se v nizozemských barvách představil v závodě po 2051 dnech a na Steena Olsena ztratil 2,29 sekundy. Po dojezdu byl šestadvacátý a pozici v elitní třicítce už udržel.

„Až do prudké pasáže uprostřed to bylo docela dobré, pak už jsem byl všude pozdě. Ale jet bez tlaku byl skvělý pocit. Bylo to super, jak všechno fungovalo, jsem opravdu šťastný,“ řekl dvojnásobný olympijský vítěz a sedminásobný mistr světa.

Ještě lépe se povedla jízda druhému slavnému navrátilci Lucasovi Pinheiro Braatenovi. Třiadvacetiletý rodák z Osla, držitel malého glóbu za slalom z roku 2023, se po sporech s norským svazem a vynechané minulé sezoně vrátil do SP jako člen brazilské reprezentace a zajel devatenáctý čas.