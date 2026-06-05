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Furt chci víc! Snowboardistka Maděrová je Královnou bílé stopy, sesadila Ledeckou

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  21:26
Snowboardistka Zuzana Maděrová premiérově ovládla anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabystřan, třetí byla snowboardcrossařka Eva Adamczyková.
Zavřít oči a chvíli zpracovávat, co vlastně dokázala. Snowboardistka Zuzana...

Zavřít oči a chvíli zpracovávat, co vlastně dokázala. Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou. | foto: Reuters

Zuzana Maděrová na setkání s fanoušky, Liberec, (19. února 2026).
Zuzana Maděrová na setkání s fanoušky, Liberec, (19. února 2026).
Zuzana Maděrová na setkání s fanoušky, Liberec, (19. února 2026).
Zuzana Maděrová na setkání s fanoušky, Liberec, (19. února 2026).
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Dvaadvacetiletá Maděrová má za sebou nejúspěšnější sezonu v kariéře. Před životním triumfem pod pěti kruhy se několikrát prosadila ve Světovém poháru mezi čtveřici nejlepší, loni v prosinci v Davosu byla těsně druhá, v lednu v Simonhöhe třetí.

„Je to krásné zakončení sezony a je hezké, že se všichni potkáváme takhle trošičku jinak. Slavnostně oblečení, jinak než v kombinéze někde na kopci,“ řekla novinářům Maděrová, která si pro korunku přijela na otočku z Francie, kde se již připravuje na další sezonu.

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Symbolicky korunku převzala od Adamczykové, čtyřnásobné domácí královny a majitelky kompletní sady olympijských medailí. Letos v Itálii skončila druhá. „Je skvělé, že druhé místo na olympiádě je málo,“ řekla snowboardcrossařka, jež se vrátila k závodům po mateřské pauze.

Rodačka z Liberce Maděrová má z životní sezony stále radost. „Jednoznačně byla nejlepší, jakou jsem kdy měla. Olympijské zlato nemůžete vyhrát každý rok, takže je to něco neskutečného. A kdyby se něco podobného povedlo třeba zopakovat, takt tohle je první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného,“ uvedla Maděrová.

Tereza Voborníková poté, co byla v pondělí vyhlášená biatlonistkou roku, mluvila o tom, že úspěch pod pěti kruhy ji motivuje i do další práce. Maděrová to tak úplně necítí.

„Já nikdy s další motivací neměla problém. Furt chci víc a být stále lepší. Už se strašně těším na příští sezonu, kde budeme závodit, bude mistrovství světa, budou svěťáky a chtěla by jsem nějaké co nejlepší umístění v celkovém hodnocení ve Světovém poháru. Ideálně medailové,“ přála si Maděrová.

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Na dnešním slavnostním vyhlášení ankety v Praze byli oceněni i nejlepší sportovci jednotlivých úseků. Maděrová podle očekávání ovládla hlasování odborné poroty také mezi snowboardisty, Evžen Mareš, pod jehož vedením se připravuje, byl zvolen nejlepším trenérem.

Nejlepším alpským lyžařem je premiérově Zabystřan, mezi běžci poprvé triumfoval Jiří Tuž a mezi sdruženáři Lukáš Doležal. V kategorii skoků na lyžích vítězství obhájila Anežka Indráčková, mezi travními lyžaři Eliška Rejchrtová a mezi freestyle lyžaři Matyáš Kroupa.

Do Síně slávy českého lyžování byl uveden zástupce severské kombinace Tomáš Kučera, který čtvrtou příčkou z olympijských her v Grenoblu 1968 drží stále platné české sdruženářské maximum pod pěti kruhy.

Král bílé stopy 2026

Anketa o nejlepšího lyžaře a snowboardistu Svazu lyžařů České republiky

Celkové pořadí: 1. Zuzana Maděrová (snowboarding), 2. Jan Zabystřan (alpské lyžování), 3. Eva Adamczyková (snowboarding).

Trenér roku: Evžen Mareš (snowboarding).

Junior roku: Anežka Indráčková (skoky na lyžích).

Síň slávy: Tomáš Kučera.

Alpské disciplíny: Jan Zabystřan.

Běh na lyžích: Jiří Tuž.

Freestyle lyžování: Matyáš Kroupa.

Severská kombinace: Lukáš Doležal.

Skok na lyžích: Anežka Indráčková.

Snowboarding: Zuzana Maděrová.

Travní lyžování: Eliška Rejchrtová.

Para lyžař: Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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  • 1.80
  • 3.67
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Neratovice vs. BenátkyFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Neratovice vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
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Třinec vs. BlanskoFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Třinec vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
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