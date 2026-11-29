V malém finále pak v souboji o bronz porazil Kanaďany Aurelii Moisanovou a Arnauda Gaudeta.
Pro dvacetiletého Minárika to znamená první medaili v pohárovém seriálu v kariéře, o tři roky starší olympijská šampionka Maděrová má první týmovou po sedmi individuálních. Ziskem cenného kovu si spravila chuť po sobotním pátém místě v závodě jednotlivkyň.
Zvítězili Němci Melanie Hochreiterová se Stefanem Baumeisterem. Druhá česká dvojice na startu Adéla Keclíková, Adam Počinek vypadla v kvalifikaci. Zajela 21. čas a mezi šestnáct osmifinalistů se neprobojovala.
Maděrová s Minárikem se kvalifikovali jako osmí a z prvního vyřazovacího kola prošli snadno poté, co finišmanka korejského páru Čchang So-hi upadla. Ve čtvrtfinále překvapivě porazili o 1,38 sekundy švýcarské suverénní vítěze kvalifikace Daria Caviezela a Flurinu Nevu Bätschiovou. V dalším švýcarsko-českém souboji měl ale navrch soupeř poté, co Maděrová ve snaze dohnat ztrátu z prvního úseku chybovala. Souboj o bronz s Kanaďany, kteří šli do závodu jako druhý nasazený tým, pro sebe Češi rozhodli rozdílem 0,73 sekundy.
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1. Hochreiterová, Baumeister (Něm.), 2. Von Siebenthalová, Casanova (Švýc.), 3. Maděrová, Minárik (ČR), ...v kvalifikaci 21. Keclíková, Počinek (ČR)