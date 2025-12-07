Zase ty pády! Maděrová byla opět blízko medaile, nakonec zopakovala čtvrté místo

  9:01
Snowboardistka Zuzana Maděrová na Světovém poháru v Mylinu v Číně zopakovala v paralelním obřím slalomu čtvrté místo. Stejně jako v sobotním závodu jí ani tentokrát nevyšly semifinále a jízda o bronz, v obou spadla. Chyby Maděrovou připravily o možné třetí stupně vítězů v kariéře také o den dříve.

Zuzana Maděrová na trati paralelního obřího slalomu v čínském Mylinu. | foto: Profimedia.cz

Zatímco do sobotní vyřazovací fáze vstupovala jako vítězka kvalifikace, v neděli v ní zajela třetí čas a mohla si tak znovu vybírat dráhu.

První dvě jízdy vyhrála, v semifinále proti obhájkyni křišťálového glóbu Japonce Cubaki Mikiové vedla, ale pak chybovala a upadla i v boji o bronz. Ten sváděla s Rakušankou Sabine Payerovou.

Pošesté tak Maděrová skončila čtvrtá v závodech Světového poháru, jejím nejlepším výsledkem je stříbro z ledna roku 2024 ze Simonhöhe. Letos v březnu byla třetí ve finále seriálu ve Winterbergu. Osmý pohárový triumf vybojovala v neděli Mikiová.

V průběžném pořadí seriálu je Maděrová pátá.

Další závod pojedou snowboardistky za týden v Cortině d’Ampezzo, kde je čeká opět paralelní obří slalom. Vrcholem pro ně bude únorová olympiáda v Livignu. Tam bude obhajovat zlato Ester Ledecká, která se místo na prkně nyní připravuje na lyžích.

SP ve snowboardingu v Mylinu (Čína)

Paralelní obří slalom

Muži: 1. Felicetti (It.), 2. Baumeister (Něm.), 3. Bormolini (It.), ...v kvalifikaci 53. Minárik, Počinek (oba ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 18 závodů): 1. Bormolini 160, 2. Felicetti 150, 3. Karl (Rak.) 116.

Ženy: 1. Mikiová (Jap.), 2. Zoggová (Švýc.), 3. Payerová (Rak.), 4. Maděrová, ...v kvalifikaci 40. Šonková, 45. Keclíková (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 18 závodů): 1. Mikiová a Dalmassová obě 140, 3. Caffontová (obě It.) a Zoggová obě 125, 5. Maděrová 100, ...28. Keclíková 7.

7. prosince 2025  9:01

