Snowboardistka Maděrová byla podruhé za sebou ve Světovém poháru čtrnáctá

Světový pohár ve snowboardingu Bad Gastein (Rakousko) Paralelní slalom

Muži: 1. Bormolini (It.), 2. Auner, 3. Obmann (oba Rak.), ...v kvalifikaci 20. Minařík, 47. Počinek (oba ČR).

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 5 ze 14 závodů): 1. Karl (Rak.) 323, 2. Bormolini 289, 3. Coratti (It.) 259, ...37. Minařík 11. Ženy: 1. Hofmeisterová (Něm.), 2. Schöffmannová (Rak.), 3. Corattiová (It.), ...14. Maděrová, v kvalifikaci 21. Keclíková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 5 ze 14 závodů): 1. Hofmeisterová 429, 2. Dalmassová (It.) 334, 3. Schöffmannová 250, ...8. Maděrová 152, 39. Keclíková, 40. Šonková (ČR) 10.