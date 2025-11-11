„Sluff slide není žádná legrace!“ napsala k videu na svém Instagramu. Označení sluff slide má český ekvivalent sněhový splaz, v praxi jde o sesuv čerstvého sněhu, který se tvoří kolem sjíždějícího snowboardisty nebo lyžaře.
Pančochová se do nepříjemné situace dostala v Japonsku, kde natáčela videa pro snowboardovou show Natural Selection Tour.
Když Pančochovou splaz zavalil, bylo podle ní zásadní, aby zůstala v klidu. „Snažila jsem se zklidnit tep a šetřit kyslíkem,“ popisuje na videu. Nakonec se jí podařilo rukou udělat díru v závalu. „Naštěstí jsem nebyla moc hluboko pod sněhem. Ale nemohla jsem se hnout.“
Členové jejího týmu ji našli přibližně po třech minutách. „Měla jsem pocit, že to je celá věčnost,“ přiznala Pančochová. Kolegové museli postupovat při vyprošťování velmi opatrně, protože hrozilo, že by ji sníh zavalil ještě víc.
„Hodně jsem se z koukání na to video naučila. Dívám se teď na hory jinak a jinak taky plánuju své jízdy,“ popsala. „Nedokážu vyjádřit, jak důležité je mít kolem sebe tým, který je vyškolený v lavinové bezpečnosti. Nikdy nejezděte sami!“ uzavřela příspěvek.