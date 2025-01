Snowboardistce Maděrové těsně unikly stupně vítězů v SP, v Rogle byla čtvrtá

SP ve snowboardingu v Rogle (Slovinsko) paralelní obří slalom: Muži: 1. Bormolini (It.), 2. Huber (Něm.), 3. March (It.), ...v kvalifikaci 38. Minárik (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 11 závodech): 1. Bormolini 605, 2. Prommegger (Rak.) 534, 3. Messner (It.) 471, ...31. Minárik 58. Ženy: 1. Mikiová (Jap.), 2. Payerová (Rak.), 3. Caffontová (It.), 4. Maděrová, ...v kvalifikaci 28. Šonková, 32. Keclíková (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 11 závodech): 1. Mikiová 930, 2. Payerová 654, 3. Hofmeisterová (Něm.) 594, ...15. Maděrová 245, 18. Ledecká (ČR) 150, 33. Keclíková 28, 42. Šonková 19.