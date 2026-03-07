Skvělá kvalifikace. Olympijská vítězka Maděrová byla v Špindlerově Mlýně druhá

Autor: ,
  11:10
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová byla druhá v kvalifikaci Světového poháru snowboardistek v paralelním slalomu ve Špindlerově Mlýně. Porazila ji jen Japonka Cubaki Mikiová, která byla v součtu časů o 68 setin rychlejší. Vyřazovací jízdy, které začnou ve 13:00, pojede i Kryštof Minárik. Devatenáctiletý český reprezentant se kvalifikoval jako sedmý. O jedno místo unikl postup Adéle Keclíkové. Obsadila 17. příčku se ztrátou devíti setin na postupovou šestnáctku.

Zuzana Maděrová během závodu na ZOH v Pekingu 2022. (8. února 2022) | foto: Roman Vondrouš, ČTK

Domácí hvězda Maděrová na rozdíl od nedělního závodu SP v polské Krynici, kde se po chybě v jedné jízdě do finálových rozjížděk nedostala, tentokrát v kvalifikaci nezaváhala.

V úvodním kole stejně jako v olympijském finále jela společně s Rakušankou Sabine Payerovou a měla nakonec celkově druhý nejlepší čas v modré dráze za vedoucí ženou SP Mikiovou. V červené potom byla dokonce o dvě setiny rychlejší než japonská spolufavoritka, ale celkově manko nesmazala. Nikdo jiný ji ale v kvalifikačních bojích neporazil.

Nikdo jiný ji ale v kvalifikačních bojích neporazil. „Cítila jsem se dobře. Bohužel je to trochu víc zatočené, ale jezdilo se mi v tom dobře,“ pochvalovala si Maděrová. Už na kvalifikaci byl cílový prostor solidně zaplněný diváky. „Na startu to cítím, slyším je, jak křičí, a je to super. Potom vypnu, neslyším vůbec nic, ale dole v cíli je každopádně slyším,“ komentovala atmosféru česká favoritka.

Velkou slávu ve Špindlu zasáhla nehoda mladé Bulharky. Je mi jí líto, říká Maděrová

Dobře měla rozjetou kvalifikaci stříbrná medailistka z loňského juniorského MS Keclíková, která byla na úvod sedmá v modré dráze. Druhé kolo se jí ale tolik nepodařilo a premiérového postupu mezi nejlepší šestnáctku se nedočkala.

V kvalifikaci, kterou zdržovaly opakované technické problémy se startovacím zařízením, postoupily do druhého kola mezi ženami ještě Klára Šonková a Linda Jechová. Šonková obsadila 29. místo, Jechová nedokončila druhou jízdu. Do druhého kola kvalifikace, kde závodilo šestnáct nejlepších z každé dráhy, se nedostaly Emma Maya Marešová a Hana Otipková.

V mužské kvalifikaci zazářil účastník nedávných olympijských her Minárik. V součtu časů byl jen o osm desetin sekundy horší než nejrychlejší muž kvalifikace Ital Daniele Bagozza a zařadil se na 7. místo. Poprvé v aktuální sezoně Světového poháru, kterou mu zkomplikovalo prosincové zranění ruky, se probojoval do nejlepší šestnáctky pro k.o. souboje. Dvojnásobný medailista z loňského MSJ Minárik bude útočit na vylepšení svého maxima v SP, kterým je 14. místo z paralelního slalomu v Davosu z prosince 2024.

Z českých mužů se jako jediný do druhého kola probojoval olympionik Kryštof Minárik, který měl v první jízdě pátý čas v modré trati. Vypadli Adam Počinek, Filip Mareš, Ondřej Tulach a Aleš Urban.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Č. Budějovice B vs. DomažliceFotbal - 18. kolo - 7. 3. 2026:Č. Budějovice B vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 13.00
  • 1.12
  • 7.40
Osasuna vs. MallorcaFotbal - 27. kolo - 7. 3. 2026:Osasuna vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
7. 3. 14:00
  • 1.93
  • 3.46
  • 4.50
Kroměříž vs. VlašimFotbal - 18. kolo - 7. 3. 2026:Kroměříž vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
7. 3. 14:30
  • 2.40
  • 3.20
  • 2.81
Benátky vs. Liberec BFotbal - 18. kolo - 7. 3. 2026:Benátky vs. Liberec B //www.idnes.cz/sport
7. 3. 14:30
  • 1.91
  • 3.57
  • 2.76
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...

Druhý nejlepší sjezd sezony pro Ledeckou. Ve Val di Fassa skončila osmá

Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di Fassa.

Den po 14. místě si Ester Ledecká ve druhém sjezdu lyžařek v italském Val di Fassa polepšila, obsadila povedenou osmou pozici. Opět zvítězila domácí Laura Pirovanová a znovu o pouhou setinu. Česká...

7. března 2026  12:20

Dojde na El Nordico i v play off? Nebylo by nic většího, řekl ústecký kouč

Ústecký kouč Tomáš Reimer velí svěřencům na palubovce.

Stále hladoví po El Nordiku? Ve hře je pořádně hutný přídavek v podobě severočeského derby v Národní basketbalové lize. Fanoušci Ústí a Děčína budou sledovat nejen, jak se jejich tým umístí, ale i...

7. března 2026  11:59

Golfistka Kousková se propadla na turnaji LET v Magentě na čtrnáctou pozici

Česká golfistka Sára Kousková.

Po rekordním prvním kole golfistka Sára Kousková na turnaji Ladies European Tour v australské Magentě opět překročila par hřiště a s průběžném skóre -5 klesla na dělené 14. místo. Po čtvrtečních 64...

7. března 2026  11:45

Beranův pikantní zápas. Jablonec mi hodně pomohl, říká olomoucký špílmachr Beran

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Na začátku loňského září odešel fotbalový záložník Michal Beran z Jablonce do Olomouce a dnes se na svém nedávném domovském stadionu Střelnice představí v prvoligovém duelu v roli soupeře.

7. března 2026  11:35

Kritika Edmontonu sílí. Očividnou slabinu dál přehlíží, marní jen McDavidův čas?

Connor McDavid si kryje kotouč před Jalenem Chatfieldem.

V olympijském finále se nedočkal, přepnul zpět na NHL. S možná ještě větší touhou po velkém úspěchu, který mu stále uniká. A v zámoří převládá názor, že ani následující tři měsíce nic nezmění. Jméno...

7. března 2026  11:19

Skvělá kvalifikace. Olympijská vítězka Maděrová byla v Špindlerově Mlýně druhá

Zuzana Maděrová během závodu na ZOH v Pekingu 2022. (8. února 2022)

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová byla druhá v kvalifikaci Světového poháru snowboardistek v paralelním slalomu ve Špindlerově Mlýně. Porazila ji jen Japonka Cubaki Mikiová, která byla v součtu časů...

7. března 2026  11:10

Kulichova sezona je u konce, Faksa je mimo hru do konce základní části

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.

Hokejový útočník Jiří Kulich z Buffala vynechá kvůli krevní sraženině zřejmě i zbytek sezony NHL. Novinářům to řekl generální manažer Sabers Jarmo Kekäläinen. Jednadvacetiletý český reprezentant je...

7. března 2026  10:36

Sukeľ: Prohry mě sžírají, koušu to těžce. Před baráží si musíme vyresetovat hlavy

Ondřej Kaše, Matúš Sukel a David Kaše v nových litvínovských dresech.

Hlavy dole, všudypřítomná frustrace. Hokejisty Litvínova už dlouho sžírá jistota pádu do baráže a na sebevědomí jim nepřidal ani finiš základní části extraligy. Posledních 11 zápasů = 11 porážek!...

7. března 2026  10:30

Místo medailí myslí na menší cíle. Naděje Bubeníčková o parabiatlonu i své bublině

Premium
Simona Bubeníčková se svým trasérem ve vytrvalostním závodě.

Od naší zpravodajky v Itálii Před sezonou si řekla, že by ráda k běžeckému lyžování přibrala i biatlon. A tak si k tréninkům na sněhu přidala i manipulaci s laserovou puškou. Což byla dobrá volba. Hned první závod, který...

7. března 2026

Zábranský po základní části: V play off rozhoduje, kdo nechá na ledě život

Kometa Brno si výhrou 5:4 na d Olomoucí v posledním kole základní části...

Hokejisté Komety zakončili základní část extraligy páteční výhrou 5:4 nad Olomoucí a v předkole play off narazí na České Budějovice. Obránce Libor Zábranský mladší se v posledním kole trefil dvakrát,...

7. března 2026  9:59

Baseballisté nezvládli klíčový duel na WBC. Od Tchaj-wanu schytali debakl

Český baseballista Martin Červinka při utkání s Tchaj-wanem.

Čeští baseballisté prohráli na World Baseball Classic klíčový duel s Tchaj-wanem vysoko 0:14, skončil už po sedmé směně. Výběr trenéra Pavla Chadima tak s největší pravděpodobností obsadí ve skupině...

7. března 2026  7:12,  aktualizováno  9:20

Krejčí při prohře Portlandu s Houstonem nebodoval, NBA viděla Tatumův návrat

Amen Thompson z Houstonu se snaží udržet míč před Vítem Krejčím z Portlandu.

Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím ztratili v poslední čtvrtině náskok a podlehli Houstonu 99:106. Český reprezentant se bodově neprosadil, vystřelil pětkrát za tři body, nicméně zapsal jen šest...

7. března 2026  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.