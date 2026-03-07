Domácí hvězda Maděrová na rozdíl od nedělního závodu SP v polské Krynici, kde se po chybě v jedné jízdě do finálových rozjížděk nedostala, tentokrát v kvalifikaci nezaváhala.
V úvodním kole stejně jako v olympijském finále jela společně s Rakušankou Sabine Payerovou a měla nakonec celkově druhý nejlepší čas v modré dráze za vedoucí ženou SP Mikiovou. V červené potom byla dokonce o dvě setiny rychlejší než japonská spolufavoritka, ale celkově manko nesmazala. Nikdo jiný ji ale v kvalifikačních bojích neporazil.
Nikdo jiný ji ale v kvalifikačních bojích neporazil. „Cítila jsem se dobře. Bohužel je to trochu víc zatočené, ale jezdilo se mi v tom dobře,“ pochvalovala si Maděrová. Už na kvalifikaci byl cílový prostor solidně zaplněný diváky. „Na startu to cítím, slyším je, jak křičí, a je to super. Potom vypnu, neslyším vůbec nic, ale dole v cíli je každopádně slyším,“ komentovala atmosféru česká favoritka.
Velkou slávu ve Špindlu zasáhla nehoda mladé Bulharky. Je mi jí líto, říká Maděrová
Dobře měla rozjetou kvalifikaci stříbrná medailistka z loňského juniorského MS Keclíková, která byla na úvod sedmá v modré dráze. Druhé kolo se jí ale tolik nepodařilo a premiérového postupu mezi nejlepší šestnáctku se nedočkala.
V kvalifikaci, kterou zdržovaly opakované technické problémy se startovacím zařízením, postoupily do druhého kola mezi ženami ještě Klára Šonková a Linda Jechová. Šonková obsadila 29. místo, Jechová nedokončila druhou jízdu. Do druhého kola kvalifikace, kde závodilo šestnáct nejlepších z každé dráhy, se nedostaly Emma Maya Marešová a Hana Otipková.
V mužské kvalifikaci zazářil účastník nedávných olympijských her Minárik. V součtu časů byl jen o osm desetin sekundy horší než nejrychlejší muž kvalifikace Ital Daniele Bagozza a zařadil se na 7. místo. Poprvé v aktuální sezoně Světového poháru, kterou mu zkomplikovalo prosincové zranění ruky, se probojoval do nejlepší šestnáctky pro k.o. souboje. Dvojnásobný medailista z loňského MSJ Minárik bude útočit na vylepšení svého maxima v SP, kterým je 14. místo z paralelního slalomu v Davosu z prosince 2024.
Z českých mužů se jako jediný do druhého kola probojoval olympionik Kryštof Minárik, který měl v první jízdě pátý čas v modré trati. Vypadli Adam Počinek, Filip Mareš, Ondřej Tulach a Aleš Urban.