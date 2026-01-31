Maděrová další medaili před olympiádou nepřidala. V Rogle vypadla ve čtvrtfinále

Maděrová prošla v sezoně do semifinále SP šestkrát. V Davosu skončila druhá, v Cortině a před týdnem v Simonhöhe byla třetí.
V rakouském středisku triumfovala Ester Ledecká, která se poté vrátila do elitního lyžařského seriálu a ve Slovinsku nestartovala.
Maděrová byla v kvalifikaci osmá, v osmifinále vyřadila Bulharku Malenu Zamfirovovou. Vítězce kvalifikace Mikiové se ve čtvrtfinále podařila odveta za souboj o bronz v Simonhöhe. Posléze vyhrála i obě další jízdy a vrátila se do čela průběžného pořadí SP.
|
Královna Ester a princezna Zuzana, česká dominance na prkně. A za čtrnáct dní zas?