Maděrová další medaili před olympiádou nepřidala. V Rogle vypadla ve čtvrtfinále

Snowboardistka Zuzana Maděrová vypadla v paralelním obřím slalomu Světového poháru v Rogle ve čtvrtfinále. Vyřadila ji pozdější vítězka závodu Japonka Cubaki Mikiová, která byla v těsném souboji rychlejší o 16 setin sekundy.

Zuzana Maděrová (vlevo) na trati paralelního slalomu v Davosu | foto: AP

Maděrová prošla v sezoně do semifinále SP šestkrát. V Davosu skončila druhá, v Cortině a před týdnem v Simonhöhe byla třetí.

V rakouském středisku triumfovala Ester Ledecká, která se poté vrátila do elitního lyžařského seriálu a ve Slovinsku nestartovala.

Maděrová byla v kvalifikaci osmá, v osmifinále vyřadila Bulharku Malenu Zamfirovovou. Vítězce kvalifikace Mikiové se ve čtvrtfinále podařila odveta za souboj o bronz v Simonhöhe. Posléze vyhrála i obě další jízdy a vrátila se do čela průběžného pořadí SP.

Královna Ester a princezna Zuzana, česká dominance na prkně. A za čtrnáct dní zas?
