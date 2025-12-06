Úvod sezony a hned kousek od medaile. Maděrová byla v Číně čtvrtá

Snowboardistka Zuzana Maděrová vstoupila do olympijské sezony čtvrtým místem v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v Číně. Na svahu v Mylinu vyhrála dvaadvacetiletá Češka kvalifikaci a poté v závodu útočila na své třetí stupně vítězů v elitním seriálu, ale v posledních dvou jízdách chybovala.

Zuzana Maděrová v kvalifikaci paralelního obřího slalomu na mistrovství světa. | foto: Reuters

Maděrová, jedenáctá žena konečného pořadí minulé sezony SP, po úspěšné kvalifikaci vyhrála suverénně první dvě vyřazovací jízdy: v osmifinále proti Martině Ankeleové a pak proti jiné Rakušance Sabine Payerové.

V boji o finále ale jízdu nedokončila a chyba ji přibrzdila také v malém finále. Pro bronz si tak dojela Bulharka Malena Zamfirovová, vítězkou prvního testu před únorovou olympiádou v Livignu je Italka Lucia Dalmassová.

Maděrová v sobotu jako jediná z pěti českých zástupců bojovala mezi elitní šestnáctkou.

Adéla Keclíková, Klára Šonková, Kryštof Minárik ani Adam Počinek z kvalifikace nepostoupili.

Jsem fanatik. Olympijská naděje Hroneš o unikátním triku i vážném zranění

Italský double zkompletoval vítěz mužského závodu Maurizio Bormolini, ve finále porazil čtyřicetiletého rakouského veterána Benjamina Karla, jenž bude v únoru obhajovat v obřím slalomu olympijské zlato.

O totéž se pokusí Ester Ledecká, která se však zatím připravuje na lyžích.

V neděli se v Číně uskuteční další obří slalom.

Úvodní závody SP ve snowboardingu v Mylinu (Čína)

Paralelní obří slalom

Muži: 1. Bormolini (It.), 2. Karl (Rak.), 3. March (It.), ...v kvalifikaci 32. Minárik, 42. Počinek (oba ČR).

Ženy: 1. Dalmassová, 2. Caffontová (obě It.), 3. Zamfirovová (Bulh.), 4. Maděrová, ...v kvalifikaci 24. Keclíková, 41. Šonková (všechny ČR).

Úvod sezony a hned kousek od medaile. Maděrová byla v Číně čtvrtá

