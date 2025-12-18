Potřetí v sezoně těsně pod stupni vítězek. Maděrová na SP v Carezze potvrdila formu

Dvaadvacetiletá Maděrová se i na nejprudším svahu v kalendáři snowboardového Světového poháru ukázala ve skvělé formě. V kvalifikaci byla druhá za Mikiovou. V osmifinále si poradila se Švýcarkou Jessikou Kaiserovou, ve čtvrtfinále porazila Michelle Dekkerovou z Nizozemska.
Prodloužila tak svou sérii postupů do semifinále a stejně jako v sobotu v Cortině d’Ampezzo se utkala s Rakušankou Payerovou. V boji o první letošní finále na rozbité trati v prudké části chybovala a nabrala výraznou ztrátu. Ani Payerová nejela úplně čistě a Maděrová se k ní dotahovala, ale o 28 setin prohrála.
V duelu o třetí místo jí naopak úvod vyšel lépe než japonské královně loňského ročníku SP, ale Mikiová pak zrychlila a dostala se na stupně vítězů. Jedinou medailí Maděrové zůstává sobotní bronz z Cortiny, v průběžném pořadí SP si polepšila na čtvrté místo.
Ze čtvrteční čtvrté příčky měla Maděrová radost. „Je to čtvrté semifinále v řadě, což je skvělé. Samozřejmě bych byla radši, kdyby to cinklo, ale mám další šanci v sobotu v Davosu. Podmínky byly bojové. Bylo to měkké, rozbité. Měli to ale všichni úplně stejné, takže se nedá říct, že by měl někdo výhodu. Doufejme, že v sobotu to bude lepší,“ řekla v nahrávce pro média.
Finále vyhrála Payerová o 36 setin před Aleksandrou Krolovou-Walasovou z Polska. Mužské stupně vítězů měly čistě italské obsazení. Vyhrál Roland Fischnaller před Aaronem Marchem a Mirkem Felicettim. Světový pohár bude pokračovat v sobotu paralelním slalomem v Davosu.
Z českých reprezentantů se do vyřazovacích bojů prosadila jen Maděrová. Adéla Keclíková, Klára Šonková, Adam Počinek a Kryštof Minárik vypadli v kvalifikaci.
SP ve snowboardingu v Carezze
paralelní obří slalom:
Muži: 1. Fischnaller, 2. March, 3. Felicetti (všichni It.), ...v kvalifikaci 56. Počinek, Minárik (oba ČR) diskvalifikován
Ženy: 1. Payerová (Rak.), 2. Królová-Walasová (Pol.), 3. Mikiová (Jap.), 4. Maděrová, ...v kvalifikaci 34. Keclíková, 41. Šonková (všechny ČR)