White se po třech letech vrátil do U-rampy, Tocuka dostane soupeře

„Byl jsem trochu nervózní. Vím, jak se to dělá, ale potřeboval jsem si to osvěžit,“ uvedl White po tříleté pauze od soutěžního snowboardingu, během níž koketoval s účastí na letních OH v Tokiu na skateboardu.

Světový pohár v Aspenu je úvodním ze série kvalifikačních závodů o postup na ZOH v Pekingu 2022. V Coloradu si ještě žádný Američan olympijské místo zajistit nemůže ani nemůže být vyřazen, pro Whita to ale byla první možnost poměřit se s konkurencí.

Olympijský vítěz z let 2006, 2010 a 2018 dostal v kvalifikaci 91,50 bodu a nestačil jen na Juta Tocuku (94,25). Devatenáctiletý Japonec je aktuálně největší hvězdou v U-rampě, letos v Aspenu vyhrál lednové X-Games a nedávné mistrovství světa, na němž White nestartoval.

V ženské kvalifikaci obsadila česká snowboardistka Šárka Pančochová 16. místo a stejně jako minulý týden na MS do osmičlenného finále neprošla.