Chodíme spát v deset, v tom jsme s manželem trochu starý, říká Adamczyková

„Zrovna třeba slowfox mě moc nebavil, ten byl takovej pomalej a hlavně tam jsou divný pravidla, který nemají moc systém. Ale standardní tance, tam už nějakou tu sílu použít musíte, aby pohyb byl co nejplynulejší, protože prostě nechcete povolit úplně krok, jinak byste pak drcli, potřebujete si zachovat plynulost. To mi i trochu pomohlo v posílení kotníků,“ říká Eva Adamczyková na otázku, jak moc v tanci zužitkovala svůj sportovní um a co jí tanec naopak pro sport dal.

V taneční soutěži s manželem Markem

Ve Star Dance navíc ve stejném ročníku tančil i Evin manžel, herec Marek Adamczyk. „Nevnímám se jako soutěživá, takže jsem to ani v tancování neřešila. Mě vlastně soutěživost vyčerpává, a mám ráda svojí pohodu. Ve Star Dance jsem vnímala, že tam člověk nejvíc bojuje sám se sebou. A Marka mi spíš bylo občas líto, třeba když ho hrozně zdrbla porota.“ Doma si prý spolu ale nikdy nezatančí, spíše někde na akcích. „Je to náročné časově, protože na programu jsme třeba až v jedenáct večer, ale většinou prostředí a lidi kolem byli milí a bývá to krásné.“

Největší úspěchy Evy Adamczykové ve snowboardcrossu: vítězka zimní Univerziády 2013 z Trentina

olympijská vítězka ze Soči 2014, další medaile ze ZOH v Pchjongčchangu 2018 (bronz)

stříbrná medailistka z X-Games 2014 a 2016

trojnásobná vítězka Světového poháru ve snowboardcrossu (2017, 2019 a 2021)

Vítězka Mistrovství světa ve snowboardcrossu (2019, 2023), bronz z MS 2021

Co se dovolené týče, musí Eva s manželem plánovat hodně dopředu vzhledem k pracovnímu vytížení obou. „My jsme třeba tenhle rok byli měsíc v Americe na dovolený, to jsme si fakt vysnili. Ani jeden nejsme typ, že bychom potřebovali vstávat v šest ráno a vycházet brzo ven. Já ale, když už zevlujeme hodně, tak mám pak trochu nervy, že bych něco dělala... Ale myslím, že nám všechny ty dovolený nakonec vyšly. A oba i rádi chodíme spát včas, v tom jsme trochu starý, chodíme spát v deset hodin.“

Návrat po zlomeninách kotníků

Ohledně návratu z dovolené do tréninkové formy říká Adamczyková, že je zvyklá vždy tak měsíc mít pauzu a odpočívat. „Důležitý je, že většinou se během dovolený fakt trochu hýbu, že to není zas pak takový šok. Ale co si budeme říkat, vždycky ten první týden, dva, když naskočíte do toho tréninkového procesu, tak je to bolavý.“ Ale dodává, že návraty po zranění bývají ještě horší. „Po tom, co jsem si zlomila nohy, to bylo fakt nepříjemný. Člověk tři měsíce ležel doma... tam ten návrat byl horší, protože ještě vám to znepříjemňuje to zranění, který pořád tak trochu bolí.“

A co až skončí kariéru?

A jak je Eva připravená na to, že jednou s vrcholovým závoděním přestane? „No, já už naštěstí mám ještě do toho ty své koně, takže já si dokážu představit, že budu pak čím dál tím víc na koních. Mě by i bavilo se v tom našem sportu neustále pohybovat. A mám i bakalářský titul na FTVS, mohla bych i trénovat. Zatím si spíš dokážu představit třeba nějakou obecnou průpravu dětí nebo nějakých starších dětí. Ale to mi stejně zatím ani nikdo nenabídl... Jako že bych pomáhala třeba áčku snowboardcrossovýmu, to si zatím nedokážu moc představit. Hlavně je to kvůli časový náplni. Jinak, extra plány nemám. Spíš věřím tomu, že člověk v něco tajně věří a něco se pak namane.“

Do kolika let vlastně sportují vrcholové snowboardcrossařky ve světě? Jak moc velký vztah ke sportu má její manžel herec Marec Adamczyk? A jak klíčová je pro vrcholové sportovce seberealizace a komunikace? I o tom mluví Eva Adamczyková dále v Rozstřelu.