Adamczyková se napodruhé protáhla do semifinále, v závodě SP v Číně byla sedmá

Autor: ,
  8:01
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková obsadila ve druhém závodě Světového poháru v Číně sedmou příčku. Ve středisku Tung-pej-ja skončila třetí v malém finále, kde měla kolizi s Italkou Michelou Moioliovou. Olympijská šampionka ze Soči 2014 Adamczyková, která se v této sezoně vrací po mateřské pauze, by si nedělním výsledkem měla definitivně zajistit účast na únorových zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Generálku na olympijský závod v Livignu vyhráli v Číně Francouzka Julia Niraniová-Pereiraová a Australan Adam Lambert.

Charlotte Banksová (vlevo) a Eva Adamczyková. | foto: AP

Dvojnásobná mistryně světa Adamczyková byla nejrychlejší v kvalifikaci. Ve čtvrtfinále se jí vydařil start a navíc v jedné z prvních zatáček spadly dvě její soupeřky, takže si s Francouzkou Chloé Trespeuchovou bezpečně jely pro postup. Dvaatřicetiletá česká reprezentantka pak sice po vlastní jezdecké chybě spadla, ale zvedla se a navzdory více než šestisekundové ztrátě postoupila.

Adamczykovou zastavila ve čtvrtfinále kolize, Hrůšová jela v Číně malé finále

Do boje o medaile se ale ani ve svém třetím závodě v sezoně nepropracovala. V semifinále se po špatném startu propadla a dojela čtvrtá. V malém finále odstartovala lépe, ale ve druhé klopené zatáčce se dostala mezi dvě soupeřky a olympijská šampionka Moioliová do ní ze strany najela.

Adamczykovou to rozhodilo a projela cílem čtvrtá, ale okamžitě signalizovala protest. Na rozdíl od soboty, kdy ji Moioliová srazila svým pádem, tentokrát italská jezdkyně trest dostala. Jury ji odsunula na poslední místo v malém finále, které původně vyhrála.

Druhá česká reprezentantka Karolína Hrůšová, jež v sobotu skončila osmá, dnes po 18. místě v kvalifikaci do vyřazovacích bojů nepostoupila. Do hlavní části mužského závodu se z českého týmu dostal pouze Jan Kubičík, jenž vypadl v osmifinále. Kryštof Choura obsadil v jednokolové kvalifikaci 45. místo a neuspěl.

Závody Světového poháru ve snowboardcrossu

Tung-pej-ja (Čína)

Muži: 1. Lambert (Austr.), 2. Hämmerle (Rak.), 3. Pare (USA), ...25. Kubičík, v kvalifikaci 45. Choura (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 13 závodů): 1. Lambert 220, 2. Grondin (Kan.) 161, 3. Chollet (Fr.) 143, ...37. Kubičík 9, 40. Choura 6.

Ženy: 1. Niraniová-Pereiraová, 2. Trespeuchová (obě Fr.), 3. Bankesová (Brit.), ...7. Adamczyková, v kvalifikaci 18. Hrůšová (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 13 závodů): 1. Bankesová 189, 2. Baffová (Austr.) 185, 3. Niraniová-Pereiraová 177, ...7. Adamczyková 110, 13. Hrůšová 55.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Parma vs. JanovFotbal - 21. kolo - 18. 1. 2026:Parma vs. Janov //www.idnes.cz/sport
18. 1. 12:30
  • 2.90
  • 2.88
  • 2.99
Getafe vs. ValenciaFotbal - 20. kolo - 18. 1. 2026:Getafe vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
18. 1. 14:00
  • 2.79
  • 2.73
  • 3.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Krejčí proti Bostonu zapsal jednu trojku, z proher Atlanty začíná vznikat série

Aktualizujeme
Vít Krejčí z Atlanty zakončuje během utkání proti Bostonu.

Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím v základní sestavě prohráli v NBA potřetí za sebou, v sobotu v domácí hale podlehli Bostonu 106:132. Český reprezentant za 18 minut zapsal do statistik jen tři...

18. ledna 2026  8:44

Mezi chlapy je hokej silovější, to mě baví trochu víc, říká stříbrný junior Hoch

Útočník české hokejové dvacítky Štěpán Hoch (25) se před lotyšským brankářem...

Tleskala mu zaplněná Budvar aréna. Dostal plaketu, zamával ochozům a zařadil se ke svým spoluhráčům. Před pátečním extraligovým utkáním s Plzní, nad kterou České Budějovice vyhrály 5:1, poděkovali...

18. ledna 2026  8:36

Adamczyková se napodruhé protáhla do semifinále, v závodě SP v Číně byla sedmá

Charlotte Banksová (vlevo) a Eva Adamczyková.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková obsadila ve druhém závodě Světového poháru v Číně sedmou příčku. Ve středisku Tung-pej-ja skončila třetí v malém finále, kde měla kolizi s Italkou Michelou...

18. ledna 2026  8:01

Klapka byl u dvou gólů v síti Ritticha, Pastrňák a Zacha sbírali asistence

Aktualizujeme
David Pastrňák z Bostonu vede puk v zápase proti Chicagu.

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Rangers ukončili sérii porážek triumfem 6:3 nad Philadelphií a Calgary i díky produktivitě Adama...

17. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  18. 1. 7:27

Začalo Australian Open, Vondroušová se na poslední chvíli odhlásila kvůli zranění

Aktualizujeme
Markéta Vondroušová hraje bekhend v osmifinále US Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii V Melbourne odstartovalo Australian Open, první grandslam tenisové sezony. Ze šestnáctky tuzemských zástupců se během úvodního dne měla představit pouze Markéta Vondroušová, proti americké soupeřce...

18. ledna 2026

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize je čeká play off o postup do osmifinále, ve kterém vyzvou Lausanne. Kdy se Sigma se švýcarským týmem střetne i další...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  18. 1.

Polský král Oktagonu! Jotko vyhrál Gamechanger i 300 tisíc eur, Češi poraženi

Krzysztof Jotko ovládl třetí sérii Gamechangeru.

Finále třetí a poslední sezony projektu Tipsport Gamechanger ovládl Krzysztof Jotko, polský veterán UFC. V hlavním zápase turnaje Oktagon 82 v Düsseldorfu „uškrtil“ Němce Kerima Engizeka už v prvním...

18. ledna 2026

Řídit mezi Saúdy? Šílené! Vážné nehody vidíme denně. Kameraman o Rallye Dakar

Premium
Hradecký kameraman Michal Dvořáček byl na Dakaru už čtyřikrát.

Už jedenáct let objíždí s kamerou slavnou dakarskou rallye. Dříve točil záběry z pouště v Jižní Americe pro Českou televizi, teď to samé dělá v Saúdské Arábii pro Novu. Spolu s moderátorkou Nikolou...

18. ledna 2026

Reshtenko získal na ME senzační bronz, Taschlerovi opět nechybí v elitní desítce

Georgii Reshtenko s bronzovou medailí a českou vlajkou po životním výsledku na...

Český krasobruslař Georgii Reshtenko získal bronz na mistrovství Evropy. Skvělou volnou jízdou se na šampionátu v Sheffieldu posunul z osmé příčky po krátkém programu a překvapivým úspěchem po 13...

17. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  23:42

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snaží i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

17. ledna 2026  22:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Naději na postup sebral házenkářům střelecký výpadek, na ME podlehli i Norsku

Český házenkář Jonáš Josef se snaží prosadit mezi Vetlem Ronningenem (vlevo) a...

Čeští házenkáři ve druhém utkání na mistrovství Evropy prohráli s domácím Norskem 25:29 a ztratili šanci na postup ze základní skupiny. Po čtvrteční úvodní porážce s obhájcem zlata Francií zůstali...

17. ledna 2026  22:27

Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský překonává v rozhodujícím nájezdu brankáře...

Hokejisté Jihlavy ve 41. kole první ligy zvítězili v repríze posledního finále na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech. Na druhém místě tabulky se prohloubila ztráta Dukly na vedoucí Slavii na...

17. ledna 2026  22:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.