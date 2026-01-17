Adamczykovou zastavila ve čtvrtfinále kolize, Hrůšová jela v Číně malé finále

Adamczyková, která má z OH ještě bronz z Pchjongčchangu 2018, začala v Tung-pej-ja druhou příčkou v kvalifikaci. Ve vyřazovacích jízdách jela jen čtvrtfinálovou, v níž ji srazila v klopence padající Italka Michela Moioliová. Nakonec na incident doplatila diskvalifikací původně první Léa Castaová z Francie, protože neprojela správně branku.
Hrůšová se stala vítězkou jízdy, Moioliová postoupila s ní a Adamczyková byla třetí. Mladá česká snowboardistka pak v malém finále dojela poslední, maximem Hrůšové tak zůstala pátá příčka z Gruzie z loňského března.
Šestadvacáté vítězství v kariéře v SP oslavila Britka Charlotte Bankesová, mezi muži dnes triumfoval Rakušan Jakob Dusek. Český reprezentant Kryštof Choura vypadl v osmifinále.