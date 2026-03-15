Adamczyková dojela v prvním závodě po olympiádě osmá, v malém finále měla pád

Olympijská šampionka ze Soči Adamczyková byla v sobotní kvalifikaci čtvrtá a do vyřazovacích rozjížděk se dostala jako jediná z českého týmu na tomto SP.
Ve čtvrtfinále měla skvělý start a bezpečně postoupila společně s mistryní světa z roku 2021 a olympijskou šampionkou v týmech Charlotte Bankesovou. Vypadla naopak vítězka ZOH v Pchjongčchangu 2018 a bronzová z Livigna Michela Moioliová z Itálie.
Také v semifinále Adamczyková vyrazila nejrychleji, ale pak se před ni dostaly Siegenthalerová s Bankesovou a odsunuly ji na nepostupovou pozici. „Předjely mě ve druhé zatáčce a pak už jsem se nestihla dotáhnout. Ještě jsem se snažila v poslední zatáčce na vnitřek, jenže tam je taková trošku ďurka, tak mě to sklopilo. To jsem trochu ztratila, byla jsem na třetím místě, ale nebylo by to tak strašné,“ komentovala Adamczyková semifinálovou jízdu, v níž výrazně ztratila na cílovém skoku.
„Jak nasněžilo 40 čísel přes noc, tak je ten odraz jenom v levé části vyježděný a rychlý. Na pravé části odrazu, kde jsem jela já kvůli tomu, že jsem neprojela dobře poslední zatáčku, tak tam je úplně prašan a tam mě to zastavilo,“ vysvětlila dvaatřicetiletá Češka, která se tak ani tentokrát v této sezoně SP, kdy se vrací po mateřské pauze, nedostala do velkého finále.
V souboji o páté místo přišla Adamczyková brzy o šanci na úspěch, když jí najela na prkno Francouzka Léa Castaová a Češka spadla. Castaová vzápětí zabrzdila a otočila se, jestli je Adamczyková v pořádku. Krajanku Manon Petitovou Lenoirovou a Švýcarku Luanu Bianchiovou nechala odjet. Pak volným tempem dojely Castaová i Adamczyková do cíle.
Z karambolu vyvázla dvojnásobná mistryně světa Adamczyková bez následků. „Spadla jsem na břicho v rychlosti, protože jsem to nečekala. Chvíli se mi hůř dýchalo, ale už je to v pohodě, naštěstí jsem zdravá,“ oddechla si.
Ve finále se radovala vítězka kvalifikace Siegenthalerová. Porazila olympijskou šampionku Josie Baffovou z Austrálie. Třetí skončila Bankesová, jež se ujala vedení v průběžném pořadí seriálu.
V mužském závodě se Dusek skvělým manévrem dostal ze čtvrtého místa na první a dojel do cíle před Němcem Leonem Ulbrichtem a Francouzem Aidanem Cholletem. Do čela SP se dostal Ulbricht.
Světový pohár ve snowboardcrossu vyvrcholí za dva týdny v kanadském Mt. St. Anne, kde se nakonec místo původně plánovaných dvou uskuteční jen jeden závod.
SP ve snowboardcrossu v Montafonu (Rakousko):
Muži: 1. Dusek (Rak.), 2. Ulbricht (Něm.), 3. A. Chollet (Fr.), ...v kvalifikaci 48. Kubičík, 49. Pomykal, 55. Trojan, Houser (všichni ČR) nedokončil.
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Ulbricht 355, 2. A. Chollet 354, 3. Lambert (Austr.) 313, ...34. Choura 35, 39. Houser 21, 40. Kubičík 16.
Ženy: 1. Siegenthalerová (Švýc.), 2. Baffová (Austr.), 3. Bankesová (Brit.), ...8. Adamczyková, v kvalifikaci 25. Strnadová (obě ČR).
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Bankesová 373, 2. Castaová (Fr.) 360, 3. Baffová 339, ...11. Adamczyková 142, 25. Hrůšová (ČR) 55, 43. Strnadová 8.