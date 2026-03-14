Adamczyková se vrací po olympiádě. Kvalifikaci v Montafonu zajela s přehledem

Eva Adamczyková obsadila v Montafonu čtvrté místo v kvalifikaci na nedělní závod Světového poháru ve snowboardcrossu. Majitelka kompletní olympijské medailové sbírky postoupila při návratu do seriálu jako jediná ze šestice českých reprezentantů. Na účast ve vyřazovacích jízdách nedosáhli v rakouském středisku Sára Strnadová, Jan Kubičík, Lukáš Pomykal, Vojtěch Trojan a Radek Houser.
Eva Adamczyková při kvalifikaci Světového poháru v Motafonu. | foto: Czech SBX Team

Adamczyková po zisku stříbra na hrách v Livignu plánovaně vynechala závody SP v tureckém Erzurumu. Po olympiádě oznámila, že se zbytkem pohárového programu počítá.

V kalendáři už ale zbývají jen dva závody, protože po Montafonu se při finále seriálu v Mt. St. Anne pojede příští týden o body oproti původnímu plánu jen jednou.

Kanadští pořadatelé v pátek na síti X oznámili, že kvůli „nepředvídatelným dodatečným nákladům a okolnostem“ museli zrušit závod naplánovaný na 29. března. Sezona tak vyvrcholí o den dříve a seriál, z kterého zcela vypadly závody v Isole a Gudauri, bude pouze sedmidílný.

Adamczyková v sobotu absolvuje v sezoně čtvrtý pohárový závod. Nejlépe zatím skončila hned v tom prvním v Cervinii, kde olympijská vítězka ze Soči 2014 při návratu do seriálu po mateřské pauze obsadila páté místo.

Tipsport - partner programu
Girona vs. BilbaoFotbal - 28. kolo - 14. 3. 2026:Girona vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.41
  • 3.80
  • 11.00
Kroměříž vs. Sparta BFotbal - 19. kolo - 14. 3. 2026:Kroměříž vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.30
  • 3.00
  • 2.25
Slavia vs. PorubaHázená - 19. kolo - 14. 3. 2026:Slavia vs. Poruba //www.idnes.cz/sport
Živě15:17
  • 1.56
  • 6.20
  • 3.20
Ml. Boleslav vs. PardubiceFotbal - 26. kolo - 14. 3. 2026:Ml. Boleslav vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.54
  • 3.80
  • 7.20
Dukla vs. JablonecFotbal - 26. kolo - 14. 3. 2026:Dukla vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.25
  • 6.00
  • 11.00
Hradec Kr. vs. OstravaFotbal - 26. kolo - 14. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 2.90
  • 3.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

ONLINE: Boleslav - Pardubice 1:0, domácí jdou do vedení, gól dává Ševčík

Sledujeme online
Mladoboleslavský Matěj Hybš bojuje s pardubickou přesilou.

Na desátém místě mají dvoubodový náskok a rádi by se vyhnuli záchranářským bojům. Jak si povedou pardubičtí fotbalisté ve 26. kole Chance Ligy v Mladé Boleslavi? Utkání sledujte v podrobné online...

14. března 2026  15:18

ONLINE: Dukla - Jablonec 1:0, domácí konečně skórují, trefuje se Gilbert

Sledujeme online
Jablonecký útočník Jan Chramosta v utkání proti Dukle

Na gól čekají přes jedenáct hodin herního času. Podaří se fotbalistům pražské Dukly konečně smůlu prolomit? Ve 26. kole Chance Ligy hostí čtvrtý Jablonec, který na dálku bojuje o pozici s Plzní....

14. března 2026  15:14

S biatlonisty v Otepää cloumal vítr. Karlík vylepšil maximum, vyhrál úkaz Laegreid

Aktualizujeme
Mikuláš Karlík na trati sprintu v estonském Otepää-

Pokud biatlonista odjížděl z položky s jednou chybou, mohl si v sobotní stíhačce gratulovat. Větrné Otepää pěkným střeleckým výkonům nepřálo, a to ani těm českým. Nejlepší z reprezentantů byl...

14. března 2026  13:10,  aktualizováno 

ONLINE: Hradec - Baník 0:0, oplatí domácí soupeři vyřazení v poháru?

Sledujeme online
Jeden z tvrdých hlavičkových soubojů v utkání Hradec (černá) - Ostrava.

Oba týmy se setkaly naposledy teprve před týdnem v domácím poháru a po bezgólovém výsledku a následných penaltách slavili hosté. Vrátí jim fotbalisté Hradce Králové vyřazení? Ve 26. kole Chance Ligy...

14. března 2026  14:45

Fotbalista Douglas Luiz má po rozchodu s Lehmannovou novou partnerku

Brazilský záložník Douglas Luiz nově tvoří pár s modelkou Dudou Gasparovou....

Brazilský záložník Douglas Luiz má po rozchodu s fotbalistkou Alishou Lehmannovou novou partnerku. Sedmadvacetiletý hráč Aston Villy se na sociálních sítích pochlubil vztahem s brazilskou modelkou a...

14. března 2026

První desítka pro Janatovou v Oslu. Novák má sezonní maximum

Kateřina Janatová (119) v závodě na 50 km v Oslu.

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová vybojovala desáté místo v závodě na 50 kilometrů volnou technikou na Světovém poháru v Oslu. Michal Novák skončil mezi muži o pět příček níže. Mužský závod si...

14. března 2026  13:59

Druhý gól v prodloužení za sebou? Věřil jsem si, přiznal Kovařčík. A teď Hradec

Richard Nedomlel a Ondřej Kovařčík se radují z gólu Ocelářů.

Trpělivost, vytrvalost i sílu prokázali hokejoví Oceláři Třinec v předkole play off extraligy. Olomoučany sice vyřadili 3:0 na zápasy, ale pokaždé vyhráli jen o gól, dvakrát navíc v prodloužení... Ve...

14. března 2026  12:30

Rusové lákají Slováky na turnaje: Politicky nás podporují. Svaz dialog i účast odmítá

Slovenští hokejisté se sjíždí k brankáři Samuelu Hlavajovi.

Z hokejového společenství pod hlavičkou IIHF zůstávají vyloučeni, při hledání zápasů pro reprezentaci musí dál vymýšlet alternativní řešení. V srpnu Rusové pořádají turnaj s názvem Ovečkin Cup,...

14. března 2026  12:10

Chytí penaltu a zastřelí škodnou. Brankář Hradce relaxuje s puškou i prutem

Premium
Zadražil se myslivectví věnuje od roku 2023 (12. března 2026).

V bráně krotí střely soupeřů, v lesích zase divoká prasata. „Večery na posedu miluju. Uklidním se od přemýšlení o fotbale a dalších věcí. Krásně splynu s přírodou, ale zároveň to občas při společných...

14. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Takový zápas jsme potřebovaly! jásala Voráčková po jasné výhře nad Brazílií

Veronika Voráčková zakončuje v zápase s Brazílií během kvalifikace o MS 2026.

České basketbalistky zvládly klíčový zápas kvalifikace mistrovství světa v čínském Wu-chanu a výhrou nad Brazílií 84:65 si hodně polepšily v postupových počtech v cestě na zářijový šampionát v...

14. března 2026  11:45

Forman: Plekance klidně do druhé lajny! Není senzace, že trápíme Spartu

Kladenský kapitán Miloš Forman diskutuje s rozhodčím během utkání se Spartou.

Kladno, to je ten hit předkola! Jeho kapitán Miroslav Forman se ale diví, že se tomu někdo diví: „Všichni z toho dělají senzaci, že trápíme Spartu, ale my opravdu šli do série vyhrát.“ Hokejoví...

14. března 2026  11:25

Mohlo by Vás zajímat

