Adamczyková se vrací po olympiádě. Kvalifikaci v Montafonu zajela s přehledem

Adamczyková po zisku stříbra na hrách v Livignu plánovaně vynechala závody SP v tureckém Erzurumu. Po olympiádě oznámila, že se zbytkem pohárového programu počítá.
V kalendáři už ale zbývají jen dva závody, protože po Montafonu se při finále seriálu v Mt. St. Anne pojede příští týden o body oproti původnímu plánu jen jednou.
Kanadští pořadatelé v pátek na síti X oznámili, že kvůli „nepředvídatelným dodatečným nákladům a okolnostem“ museli zrušit závod naplánovaný na 29. března. Sezona tak vyvrcholí o den dříve a seriál, z kterého zcela vypadly závody v Isole a Gudauri, bude pouze sedmidílný.
Adamczyková v sobotu absolvuje v sezoně čtvrtý pohárový závod. Nejlépe zatím skončila hned v tom prvním v Cervinii, kde olympijská vítězka ze Soči 2014 při návratu do seriálu po mateřské pauze obsadila páté místo.