Snowboardcrossaři před startem Světového poháru. Nastoupí už Adamczyková?

Adamczyková rok po zlomenině obou nohou slavila minulý týden první umístění na stupních vítězů, když skončila třetí v závodě nižší kategorie FIS na Pitztalu. Vzhledem k tomu, že Světový pohár kvůli nedostatku sněhu začíná později, než se plánovalo, může stihnout už jeho úvodní závod. „Zkusíme trénink a podle něj uvidíme, jaké bude cítit omezení v kotnících, a následně se rozhodneme,“ uvedl na svazovém webu reprezentační trenér Marek Jelínek.

Jisté je, že do páteční kvalifikace nastoupí Vendula Hopjáková a Radek Houser. Další dvě volná místa pro muže obsadí někdo z trojice Jan Kubičík, Matouš Koudelka, Kryštof Choura. „Všichni kluci jsou schopní sjet tu trať dobře a my ještě nejsme rozmyšlení. Ono se to také rozhoduje těžko, když jsme nemohli trénovat na podobných tratích,“ poznamenal Jelínek.

V Les Deux Alpes se Světový pohár uskuteční poprvé. Tamní trať před dnešním tréninkem naživo viděli jen trenéři při inspekci. Po připomínkách testovacích jezdců a jejich trenérů organizátoři některé pasáže upravovali. „Myslíme si, že po čtvrtečním tréninku ještě změní spodní část tratě. Jinak se nám líbí a je široká, což je příjemné. Tratě pro Evropský pohár nebo i ty tréninkové jsou klikatější a musíte rychleji reagovat, tady ve Francii to bude víc plynulejší,“ přiblížil Jelínek.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková na tiskové konferenci

Český snowboarcrossový tým v létě netrénoval na jižní polokouli a kvůli nedostatku sněhu na evropských ledovcích měl výrazně kratší přípravu na prkně než obvykle.

„Dvakrát jsme byli na Stelviu i Pitztalu a jednou na Hintertuxu. Ve finále nám ty tréninky vyšly, akorát se bohužel začalo extrémně pozdě. Kvůli nedostatku sněhu jsme začali o měsíc později než normálně a do toho jsme neměli léto, které víceméně všichni ostatní strávili na jižní polokouli, protože francouzský ledovec a ty švýcarské byly roztáté,“ litoval Jelínek. Je zvědavý, jak se manko projeví na výkonech v závodech, do kterých jsou přihlášeny zhruba čtyři desítky žen a téměř 70 mužů.

Špatné sněhové podmínky si vynutily i další změny v kalendáři SP. Závod v Montafonu, kde se loni Adamczyková při týmové soutěži zranila, rakouští organizátoři odložili o jedenáct dní na 19. až 20. prosince. Těsně před tím se pojede v italské Cervinii.