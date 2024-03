Adamczyková byla v Montafonu pátá, její naděje ukončil pád v semifinále

Úřadující mistryně světa Adamczyková spadla během dne hned dvakrát. Ve čtvrtfinále ji „sestřelila“ olympijská vítězka z Pchjongčchangu 2018 Italka Michela Moioliová, přes ně ještě upadla Francouzka Julia Pereiraová de Sousa Mabileauová. Adamczyková se po hromadném karambolu zvedla nejdříve a ještě si dojela pro druhou postupovou pozici za Američankou Lindsey Jacobellisovou.

Ťukla do mě Italka. Můžu být ráda, že jsem se vykutálela zdravá a nic mě nebolí. A ještě jsem dojela na tom druhém postupovém místě,“ komentovala Adamczyková čtvrtfinálový incident.

V semifinále se olympijská vítězka ze Soči pohybovala na druhé příčce, ale v jedné z klopených zatáček ztratila rovnováhu, upadla a přišla o naději na postup. „Ty zatáčky jsou měkké. Sice jsem ji najela dobře, ale moc jsem ji držela dole, moc jsem to rvala na vnitřek. Měla jsem to povolit a být jemnější na té hraně. Pak mě to vytrestalo. Přišly boule, ustlala jsem si sama,“ uznala Adamczyková svou chybu.

Výhrou v malém finále alespoň o dvě místa vylepšila umístění ze soboty. „Malé finále dobré, spravila jsem si tím chuť. Jinak mi to tady nějak nesedlo,“ dodala trojnásobná vítězka celkového hodnocení SP.

Na stupně vítězů v Montafonu nedosáhla. V průběžném pořadí Světového poháru, do kterého se zapojila později, klesla na pátou příčku. Další dvě medaile za vítěznou Trespeuchovou dnes získaly Jacobellisová a Australanka Josie Baffová.

Ani jeden z českých reprezentantů neprošel od čtvrtfinále. Jan Kubičík vypadl už v předkole, které nahradilo tradiční kvalifikaci. Choura dojel v osmifinále na nepostupové třetí příčce. Houser v osmifinále upadl a byl s velkým mankem čtvrtý.

Vyhrál Rakušan Alessandro Hämmerle před krajanem Jakobem Duskem a Francouzem Merlinem Surgetem. Už jistý celkový vítěz SP Éliot Grondin z Kanady do závodu nenastoupil.

Světový pohár ve snowboardcrossu vyvrcholí příští týden dvěma závody v kanadském středisku Mt. St. Anne.