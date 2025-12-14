Choura měl v Cervinii těžký pád. V týmu s Adamczykovou vypadli v semifinále

Autor: ,
  11:03aktualizováno  11:15
Snowboardcrossaři Kryštof Choura a Eva Adamczyková skončili v týmové soutěži na Světovém poháru v Cervinii v semifinále. Choura měl těžký pád, vyletěl mimo trať. Je v péči lékařů, čeká se na výsledky vyšetření. Do malého finále už česká dvojice nastoupit nemohla, takže byla klasifikována na osmé pozici. Vyhráli Britové Huw Nightingale a Charlotte Bankesová.

Eva Adamczyková při závodech v Cervinii. | foto: Profimedia.cz

Pro Adamczykovou tak skončil předčasně její druhý závod v elitním seriálu, do kterého nastoupila po mateřské pauze. Ve čtvrtfinále ještě pomohla českému týmu k postupu, když od Choury převzala pomyslnou štafetu na třetím místě s malým odstupem na nejlepší a pak se dostala na postupovou druhou pozici před vítězku sobotního individuálního závodu Léu Castaovou z Francie.

Choura se v semifinále ze čtvrtého místa snažil přiblížit skupině před sebou, ale po jednom skoku mu podjelo prkno, spadl na záda a zastavil se až stranou od trati. Pětadvacetiletý český reprezentant už od pátku závodil po pádu v tréninku s natrženým bicepsem a pohmožděným kolenem. Po dnešním karambolu ho zdravotníci odvezli ze svahu na saních. Adamczyková pak s velkým odstupem vyrazila do své části semifinále, v němž dojela čtvrtá.

Velké finále ovládla Británie především díky famóznímu výkonu mistryně světa z roku 2021 Bankesové, která se protlačila do čela ze třetí pozice. Druhé místo získala Itálie díky Lorenzu Sommarivovi a Michele Moioliové. Třetí skončila francouzská dvojice Aidan Chollet, Chloé Trespeuchová.

SP ve snowboardcrossu v Cervinii (Itálie) - družstva:

1. Nightingale, Bankesová (Brit.), 2. Sommariva, Moioliová (It.), 3. A. Chollet, Trespeuchová (Fr.), ...8. Choura, Adamczyková (ČR) - nenastoupili do malého finále.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. ŠvédskoHokej - - 14. 12. 2025:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
14. 12. 11:45
  • 3.13
  • 3.96
  • 2.04
AC Milán vs. SassuoloFotbal - 15. kolo - 14. 12. 2025:AC Milán vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
14. 12. 12:30
  • 1.55
  • 4.25
  • 6.48
Finsko vs. ŠvédskoFlorbal - - 14. 12. 2025:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
14. 12. 12:45
  • 3.80
  • 5.00
  • 1.57
Bohemians vs. KarvináFotbal - 19. kolo - 14. 12. 2025:Bohemians vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
14. 12. 13:00
  • 2.08
  • 3.62
  • 3.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Choura měl v Cervinii těžký pád. V týmu s Adamczykovou vypadli v semifinále

Eva Adamczyková při závodech v Cervinii.

Snowboardcrossaři Kryštof Choura a Eva Adamczyková skončili v týmové soutěži na Světovém poháru v Cervinii v semifinále. Choura měl těžký pád, vyletěl mimo trať. Je v péči lékařů, čeká se na výsledky...

14. prosince 2025  11:03,  aktualizováno  11:15

Super-G ONLINE: Ve Svatém Mořici se už závodí, Ledecká čeká na start

Sledujeme online
Ester Ledecká na trati sjezdu ve Svatém Mořici

Program zastávky Světového poháru alpských lyžařek ve Svatém Mořici uzavírá superobří slalom. V něm se představí i Ester Ledecká, která se na start pustí s číslem třináct. Jak si vede? Sledujte od...

14. prosince 2025  11:11

ONLINE: Česko - Švédsko. Duel o prvenství, národní tým čelí suverénnímu soupeři

Sledujeme online
Lukáš Sedlák na vhazování proti Andreasi Wingerlimu.

Kdo zvítězí, ovládne celý turnaj. Souboj českých hokejistů na závěr Švýcarských her se Švédskem zároveň představuje duel o prvenství. Národní tým současně čelí protivníkovi, který v olympijské sezoně...

14. prosince 2025  11:09

Zafi, budeš nám chybět! Řek se loučil se Slavií. Nezapomenutelná cesta, děkoval

Christos Zafeiris se loučí se spoluhráči ze Slavie.

Naposledy levou rukou hrábl do trávníku a dvakrát se pokřižoval. Hned nato se schoval do náruče trenéra Jindřicha Trpišovského. Řecký fotbalista Christos Zafeiris slezl ze hřiště v Edenu naposledy....

14. prosince 2025  9:59

Palát asistoval u dvou gólů, Dostál se vrátil do brány Anaheimu

Útočník New Jersey Devils Connor Brown slaví se spoluhráči gól do prázdné...

Sobotní bohatý program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 4:1 nad Anaheimem, kterou dvěma asistencemi podpořil český útočník Ondřej Palát. V bráně Ducks se po návratu z marodky představil Lukáš...

14. prosince 2025  7:13,  aktualizováno  9:41

Biatlon ONLINE: Vylepší Češi v mužské štafetě umístění z úvodu zimy?

Sledujeme online
Start mužské štafety na 4×7,5 km ve švédském Östersundu.

Nedělní program Světového poháru v rakouském Hochfilzenu otevře v pravé poledne štafetový závod mužů. Čeští biatlonisté vyráží ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Mikuláš...

14. prosince 2025  9:21

San Antonio, překvapivě vyřadilo Oklahomu, ve finále NBA Cupu ho čekají Knicks

Jalen Brunson z Knicks střílí přes bránícího Anthonyho Blacka z Orlanda.

Ve finále NBA Cupu se utkají New York Knicks a nečekaně San Antonio, které vyřadilo dosavadního suveréna zámořské basketbalové ligy Oklahomu. Spurs zvítězili nad finalistou minulého ročníku vloženého...

14. prosince 2025  9:05

Roky příprav na pár vteřin. Parašutisté prolétli mezi věžemi mrakodrapu

Dani Roman a Fred Fugen prolétli čelně mezi věžemi bahrajnského WTC

Dvojice špičkových parašutistů Dani Roman a Fred Fugen se zapsala do historie extrémních sportů. V Manámě uskutečnili unikátní synchronizovaný průlet mezi dvěma věžemi Bahrain World Trade Center,...

14. prosince 2025

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace prochází poslední zkouškou před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry odstartovaly výhrou českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy sledovat...

14. prosince 2025  8:34

Trenér Galásek: Udělali jsme Baníku ostudu, někteří hráči nám nevrátili šanci

Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné...

Pískot a skandování „My chceme Baník“ vyprovázely fotbalisty ostravského Baníku z hřiště po domácím debaklu s Pardubicemi 1:4. Ostravští místo toho, aby se v posledním kole podzimní části první ligy...

14. prosince 2025  8:30

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu

Druhou zastávkou Světového poháru v biatlonu je rakouský Hochfilzen. Uvidíme celkem šest závodů: sprinty, stíhačky a štafety. Jaký je program závodů, výsledky, českou nominaci i kde vzrušující...

14. prosince 2025  8:27

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Za mořem vyvolává rozpaky i starosti, zvlášť když má Santa Giulia Arena v Miláně už za 53 dní hostit první hokejové klání na únorové zimní olympiádě. Kouč české reprezentace Radim Rulík taky neskrývá...

14. prosince 2025  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.