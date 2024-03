Snad to není naposledy. Životní úspěch Housera slavila i Adamczyková

Březen 2009.

Michal Novotný vítězí v závodě Světového poháru ve Valmalenku.

Březen 2024.

Houser v napínavém finiši v Mont-Sainte-Anne strká do cíle prkno těsně před domácím Evanem Bichonem a vzápětí se raduje ze třetího místa.

„Je to moje první pódium na této úrovni, jsem fakt šťastný, je to super pocit,“ slavil 27letý český závodník životní úspěch. „Budu to vstřebávat ještě dlouho, ježdění nebylo ze začátku úplně ideální, dělal jsem spoustu chyb, ale ve správný čas to začalo vycházet.“

Houser z kvalifikace prošel až 26. časem, ve vyřazovacích jízdách však navázal na formu ze začátku března, kdy ve španělské Sierra Nevadě skončil sedmý. V semifinále si suverénním výkonem dojel dokonce pro první místo.

„Ve velkém finále jsem jel část trati druhý, jenže moji soupeři se za mnou vyvezli a na rovince mě předjeli. Do finiše jsme vykopávali prkno, naštěstí to o kousek vyšlo na třetí místo,“ liboval si Houser. „Nemám slov. Je to skvělé, super a doufám, že to není naposledy.“

Vítěz Eliot Grondin (v červeném), za ním druhý Cameron Bolton a vpravo třetí Radek Houser v závodě v Mont-Sainte-Anne.

Velký úspěch svého svěřence vyzdvihl i trenér Marek Jelínek. „Radek sklidil žně za svoji píli, práci a trpělivost, se kterou přistupoval ke snowboardcrossu poslední roky,“ chválil Housera.

„Chtěl bych zmínit opět skvělou práci našeho servismana Tomáše Kašpara, bez jeho výkonu by to nemohlo dopadnout tak skvěle, jak to dopadlo.“

Houserovi gratulovala i jeho reprezentační kolegyně Eva Adamczyková, jež v sobotním závodě opanovala malé finále a skončila pátá. „Je to úplná pecka,“ zářila 30letá snowboardcrossařka. „Jestli dneska měl být Radek třetí, tak jsem ráda, že jsem pátá, jeho úspěch úplně stačí.“

Šanci na zopakování má Houser už v nedělním klání, do kterého se s ambicí na lepší výsledek vydá i Adamczyková.