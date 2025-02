Snowboardcrossařka Hrůšová jela opět malé finále a zopakovala osmé místo

V kvalifikaci byla Hrůšová tentokrát jedenáctá. Ve třetím čtvrtfinále dojela druhá za olympijskou vítězkou Michelou Moioliovou z Itálie, další dvě jízdy ale mladé české reprezentantce nevyšly.

V semifinále se Hrůšové nepovedlo hned po startu dostat přes vysoký skok a vyjela z trati. Po pádu na skoku v úvodní pasáži pak nedokončila ani malé finále.

„Dneska se mi povedlo skončit na osmém místě, bohužel ne dojet, protože jsem spadla hned na startu jak v semifinále, tak v malém finále. I to se občas stává, takže to beru jako poučení a zkušenost do příštích závodů,“ řekla Hrůšová v nahrávce pro média.

V průběžném pořadí seriálu, v němž kvůli mateřským povinnostem chybí olympijská šampionka a mistryně světa Eva Adamczyková, patří Hrůšové 12. místo.

Bankesová potvrdila svou dominanci ve Světovém poháru. V posledních deseti závodech byla poosmé na pódiu, z toho pošesté vyhrála.