Sedmnáctiletá snowboardcrossařka Hrůšová obsadila v Gruzii životní páté místo

Hrůšová se do semifinále dostala již před týdnem v čínském Ťi-linu a osmičku nejlepších tehdy v obou závodech uzavírala. Dnes jí pomohly k novému maximu pády všech tří soupeřek v malém finále. Se štěstím se kolizi vyhnula a dojela do cíle osamocena.

„Dneska to bylo trochu o život. Byl to boj a dopadlo to úžasně, mám z toho radost a jsem spokojená, „ uvedla v nahrávce pro média Hrůšová, jež si v pořadí SP polepšila o pět pozic a je jedenáctá. „Po trápení Káji před kvalifikací, kdy ani jednou neprojela druhou překážku, včera byla vítězkou druhé kvalifikační jízdy a dnes to potvrdila,“ doplnil trenér Marek Jelínek.

Osmadvacetiletý Houser už pohárovou medaili má díky loňskému úspěchu v kanadském Mt. St. Anne, v této sezoně byl nejlépe čtvrtý. Dnes odstartoval malé finále nejrychleji, ale pozici neudržel a dojel až za všemi soupeři.

„Škoda chyb, které jsem v průběhu jízd dělal. Místo, abych je odstraňoval, tak se začaly kupit, ale opět mi vycházely starty, což je důležité. Jízdy byly vyrovnané, hodně se to měnilo, zatáčky byly měkké a tím pádem trochu těžké. Super výsledek, zítra se budeme snažit to potvrdit,“ uvedl Houser.

Vítězství vybojoval Rakušan Jakob Dusek, lídr seriálu Éliot Grondin z Kanady skončil po tvrdém pádu těsně před cílem třetí. Mezi ženami poprvé triumfovala Julia Pereira de Sousaová z Francie. Nejblíže křišťálovému glóbu zůstala šampionka předchozích čtyř závodů Britka Charlotte Bankesová, byť v Gruzii neuspěla v kvalifikaci.

V neděli je v Gudauri na programu další závod a ladit formu na mistrovství světa pak budou snowboardcrossaři v Montafonu. Šampionát ve Svatém Mořici je čeká za tři týdny.