Snowboardcrossaři Houser s Hrůšovou obsadili na MS desáté místo v závodu dvojic

Hrůšová byla v pátečním individuálním závodu jedenáctá jako nejlepší z české reprezentace, Houser obsadil 19. místo. V sobotu společně nastoupili mezi 16 dvojic. Houser projel cílem první a svou jízdu označil za super.

„Povětrnostní podmínky jsou tady proměnlivé, občas foukne, občas ne, takže jsme se předjížděli až do finiše. Chvilku jsem byl první, pak druhý, chvilku čtvrtý... Vymazal jsem chyby z třetí zatáčky z předešlého dne, chytl dobrou rychlost a povedlo se mi soupeře předjet a udržet to až do cíle,“ řekl v nahrávce pro média.

Moioliová další medaili ve Švýcarsku k pátečnímu zlatu nepřidala, s Lorenzem Sommarivou skončili pátí. Mistr světa mezi muži Kanaďan Éliot Grondin a Meryeta Odineová obsadili 13. příčku.