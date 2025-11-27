Adamczyková má za sebou první závod. V Evropském poháru skončila ve čtvrtfinále

  15:12
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková při návratu po mateřské pauze vypadla ve čtvrtfinále Evropského poháru na Pitztalu. To je závod, kde na úvod sezony pravidelně testují formu „áčkové“ reprezentační týmy se závodníky pro Světový pohár, upozornil v nahrávce pro média trenér české reprezentace Marek Jelínek.
Eva Adamczyková.

Eva Adamczyková. | foto: Václav Čajka

Dvaatřicetiletá Adamczyková absolvovala první závod od loňského března, kdy uzavřela sezonu Světového poháru 2023/24 pátým místem v kanadském Mt. St. Anne. Olympijská vítězka ze Soči 2014 a dvojnásobná mistryně světa pak kvůli těhotenství přerušila kariéru a na konci roku 2024 porodila syna Kryštofa. V říjnu ohlásila návrat a ráda by se kvalifikovala na únorové zimní olympijské hry do Itálie.

Adamczyková přemítá, jestli vezme synka na olympiádu. Nejdřív se ale sama musí kvalifikovat

Ve čtvrtek absolvovala první závodní test a ve čtvrtfinále nestačila na později třetí Němku Janu Fischerovou a Kanaďanku Kennedy Justinenovou. „Start se povedl, vyjela jsem první do první klopky. Pak jsem to ne úplně dobře takticky zvládla, měla jsem si dřív přejet doleva na boulích a do druhé klopky. Ony tam přijely i trošku jinou rychlostí za mnou a podjely mě. Pak jsem za nimi jela, ale už jsem je nedojela,“ popsala v nahrávce pro média průběh rozjížďky.

Trať na ledovci Pitztal je poměrně krátká, takže i proto neměla prostor dostat se na postupovou pozici. „Je to další dobrá zkušenost z ježdění ve čtyřkách. Je pravda, že toho moc ve čtyřkách naježděného nemám. Jelo se mi dobře, ale že by to byla nějaká hitparáda, to ne,“ dodala trojnásobná vítězka SP ke svému výkonu.

Ženský závod vyhrála Australanka Josie Baffová, vicemistryně světa z roku 2023. Na tom je vidět, jak kvalitní konkurence se v tomto závodě Evropského poháru objevila. „Tento Evropský pohár je výjimečný v tom, že se ho účastní téměř všechny reprezentace A, tedy závodníci, kteří obvykle jezdí pouze Světové poháry. A to proto, že se tady reprezentace různých států připravují před prvním závodem Světového poháru,“ vysvětlil Jelínek.

Adamczyková a olympijské hry? Vše je otevřené. Hlavní bude syn Kryštof, říká

Čeští reprezentanti pod jeho vedením berou tento závod především jako trénink. „Splnili jsme si věci, které jsme chtěli. Bereme to jako součást přípravy a nejdůležitější je to, že si tu poměrně dobře zatrénovali a nezranili se,“ ocenil.

Ve čtvrtfinále mužského závodu vypadl Kryštof Choura, už osmifinále bylo konečnou pro Jana Kubičíka a Lukáše Pomykala. Nyní se čeští reprezentanti přesunou do Svatého Mořice na další trénink.

Na Pitztalu o něco déle zůstane jen osmnáctiletá Karolína Hrůšová, kterou čeká juniorský závod. V tom seniorském ji dělilo sedm setin od postupu do vyřazovacích jízd. Ze Svatého Mořice se snowboardcrossový tým přesune přímo do Cervinie, kde 12. prosince začne nový ročník SP.

27. listopadu 2025  15:40

