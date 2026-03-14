Maděrová zaváhala v úvodu a byla pátá. V Kanadě má ale šanci na reparát

Týden po druhém místu ve slalomu na domácím SP ve Špindlerově Mlýně obsadila Maděrová třetí pozici v kvalifikaci. V prvním vyřazovacím kole česká favoritka jasně předčila Polku Olimpii Kwiatkovskou, která jízdu nedokončila. Ve čtvrtfinále se totéž stalo Maděrové, jež hned na čtvrté brance vyjela z trati a její soupeřce Flurině Bätschiové ze Švýcarska stačilo v poklidu dorazit do cíle.
V mužském závodu Adam Počinek skončil v kvalifikaci.
Další obří slalom se v Québecu pojede v neděli, Světový pohár v alpském snowboardingu zakončí další víkend slalom ve Winterbergu.
SP ve snowboardingu ve Val St. Come (Kanada)
paralelní obří slalom
Muži: 1. Caviezel (Švýc.), 2. Coratti (It.), 3. Gaudet (Kan.), ...v kvalifikaci 37. Počinek (ČR)
Ženy: 1. Hofmeisterová (Něm.), 2. Mikiová (Jap.), 3. Dalmassová (It.), ...5. Maděrová (ČR)