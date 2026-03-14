Maděrová zaváhala v úvodu a byla pátá. V Kanadě má ale šanci na reparát

  20:04
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová vypadla v závodě Světového poháru v paralelním obřím slalomu snowboardistek ve Val St. Come ve čtvrtfinále. V prvním ze dvou závodů v Kanadě tak dvaadvacetiletá česká reprezentantka obsadila páté místo.

Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Týden po druhém místu ve slalomu na domácím SP ve Špindlerově Mlýně obsadila Maděrová třetí pozici v kvalifikaci. V prvním vyřazovacím kole česká favoritka jasně předčila Polku Olimpii Kwiatkovskou, která jízdu nedokončila. Ve čtvrtfinále se totéž stalo Maděrové, jež hned na čtvrté brance vyjela z trati a její soupeřce Flurině Bätschiové ze Švýcarska stačilo v poklidu dorazit do cíle.

V mužském závodu Adam Počinek skončil v kvalifikaci.

Další obří slalom se v Québecu pojede v neděli, Světový pohár v alpském snowboardingu zakončí další víkend slalom ve Winterbergu.

SP ve snowboardingu ve Val St. Come (Kanada)

paralelní obří slalom

Muži: 1. Caviezel (Švýc.), 2. Coratti (It.), 3. Gaudet (Kan.), ...v kvalifikaci 37. Počinek (ČR)
Průběžné pořadí SP (po 15 z 17 závodů): 1. Bormolini 865, 2. March (oba It.) 653, 3. Karl (Rak.) 590, ...43. Minárik (ČR) 25

Ženy: 1. Hofmeisterová (Něm.), 2. Mikiová (Jap.), 3. Dalmassová (It.), ...5. Maděrová (ČR)
Průběžné pořadí SP (po 15 z 17 závodů): 1. Mikiová 989, 2. Caffontová (It.) 787, 3. Dalmassová 747, ...5. Maděrová 664, 29. Ledecká 100, 37. Keclíková 45, 57. Šonková (všechny ČR) 2

