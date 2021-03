Šestnáctiletý snowboardista Hroneš zaujal na juniorském MS osmým místem

Hroneš na Sibiři postoupil do dvanáctičlenného finále ze třetího místa ve své kvalifikační skupině. Páteční souboj o medaile zahájil čistou jízdou na jistotu, která mu vynesla 68,50 bodu a průběžné páté místo. V druhé jízdě upadl na skoku při pokusu o trik backside 1260. Ve druhém kole si trojice soupeřů polepšila a Hroneš klesl na konečnou osmou příčku.

„Je to škoda. Hodně foukal vítr, před závodem jsem neměl dobrý trénink. Na railech to vůbec nebylo špatné, ale ve druhém kole jsem neodjel vylepšenou jízdu s BS 1260. I tak ale osmé místo beru jako úspěch,“ uvedl na svazovém webu Hroneš, jenž se na MSJ představí ještě o víkendu v Big Airu. „Bude o dost těžší se tam probojovat do finále, ale udělám pro to maximum,“ řekl.

Juniorskými mistry světa ve slopestylu se stali Japonec Rikuto Watanabe a Belgičanka Evy Poppeová.