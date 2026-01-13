Snowboardistka Maděrová o medaili v Bad Gasteinu nebojovala, spadla ve čtvrtfinále

  20:11
Snowboardistka Zuzana Maděrová na Světovém poháru v Bad Gasteinu vypadla ve čtvrtfinále paralelního slalomu. V souboji se Švýcarkou Julií Zoggovou těsně ztrácela a krátce po prvním mezičase spadla. Dvaadvacetiletá česká reprezentantka tak nenavázala na pět semifinálových účastí z této sezony elitního seriálu. Obsadila sedmou pozici. Závod v neolympijském paralelním slalomu vyhráli Italové Lucia Dalmassová a Maurizio Bormolini.

Zuzana Maděrová (vlevo) na trati paralelního slalomu v Davosu | foto: AP

Maděrová proměnila v postup do medaile prvních pět startů v aktuálním SP, ale od té doby se podruhé mezi čtveřici nejlepších neprosadila. Na rozdíl od sobotního závodu ve Scuolu tentokrát nezaváhala v kvalifikaci, v níž obsadila sedmé místo. V osmifinále s náskokem 25 setin porazila Slovinku Glorii Kotnikovou.

Ve čtvrtfinále Maděrová narazila na dvojnásobnou mistryni světa v paralelním slalomu Zoggovou, která si díky druhé příčce v kvalifikaci mohla vybírat dráhu. Za umělého osvětlení v Bad Gasteinu na prvním mezičase česká naděje blížících se olympijských her ztrácela 16 setin sekundy a o šanci na úspěch vzápětí definitivně přišla, když neustála jeden z oblouků a skončila na boku. Po sedmé příčce si v průběžném pořadí SP pohoršila o jednu příčku na páté místo.

Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta

Zoggová medaili nezískala. V semifinále prohrála s Italkou Lucií Dalmassovou, v souboji o třetí místo ji předčila Polka Aleksandra Krolová-Walasová. Finále rozhodla chyba vítězky kvalifikace Michelle Dekkerové z Nizozemska, po níž se podruhé v této sezoně radovala z triumfu Dalmassová.

V mužském závodě překvapil Bulhar Alexander Krašniak, který po 13. místě v kvalifikaci postoupil až do finále. V jízdě o zlato ale krátce po startu chyboval a uvolnil favorizovanému Bormolinimu cestu k vítězství. Třetí stejně jako před rokem v tomto středisku skončil Američan Cody Winters.

V Bad Gasteinu se ještě ve středu uskuteční týmový závod. Další zastávkou Světového poháru v alpském snowboardingu bude o víkendu bulharské středisko Bansko, kde se bude v sobotu závodit v olympijském obřím slalomu a v neděli ve slalomu.

SP ve snowboardingu v Bad Gasteinu (Rakousko)

paralelní slalom

Muži: 1. Bormolini (It.), 2. Krašniak (Bulh.), 3. Winters (USA), ...Počinek (ČR) nedokončil kvalifikaci
Průběžné pořadí SP (po 7 z 18 závodů): 1. March (It.) 404, 2. Bormolini 381, 3. Felicetti (It.) 294, ...52. Minárik (ČR) 1

Ženy: 1. Dalmassová (It.), 2. Dekkerová (Niz.), 3. Krolová-Walasová (Pol.), ...7. Maděrová, v kvalifikaci 43. Otipková, 51. Keclíková, Šonková (všechny ČR) diskvalifikována
Průběžné pořadí SP (po 7 z 18 závodů): 1. Caffontová (It.) 422, 2. Payerová (Rak.) 400, 3. Mikiová (Jap.) 390, ...5. Maděrová 326, 37. Keclíková 16

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

13. ledna 2026  17:01

Jak se chystá Slavia: srandičky i jiskření. A nejezděte mi tady na těch kolech, pánové!

Slávističtí fotbalisté se na jarní část sezony znovu chystají ve španělské...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Voda z bublající fontány u vstupu zlehka vytéká do ulice a za vedlejším plotem kokrhá kohout, i když je už skoro poledne. Ve vzduchu ucítíte nepříjemný pach hnojiva a jakmile se ze hřiště v...

13. ledna 2026  16:16

