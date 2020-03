Smutná po Vasově běhu: Další brambory bych už snad nepřežila

Řezáč: Můj nejlepší výsledek Stanislav Řezáč potvrdil při svém 22. startu v devadesát kilometrů dlouhém Vasově běhu svoje vytrvalecké kvality a v cíli se objevil jako první z Čechů. „Věděl jsem, že to bude těžké. Hodně sněžilo, v podstatě existovala jediná stopa a téměř se nedalo předjíždět. Sedmnáctá příčka v cíli je můj nejlepší letošní výsledek,“ pochvaloval si Stanislav Řezáč po závodě. Bezmála šestnáct tisíc startujících v letošním ročníku Vasova běhu se postavilo délce trati, hustému sněžení a soupeřům. Stanislav Řezáč v barvách českého Slavia pojišťovna Sport Teamu se poslední dva týdny věnoval intenzivní přípravě na závod, který je pro něj tradičním vrcholem závodní sezony. „Vasák je extrém po všech stránkách, 90 kilomterů je už opravdu dálka. Zároveň je to parádní závod a skutečný maraton, prvních padesát kilometrů nic neznamená. První třetinu závodu sněžilo, od včerejšího večera napadlo asi dvacet centimetrů sněhu, a byla tedy jediná stopa, kterou se dalo jet. Bylo to mimořádně těžké, jak jsem předpokládal,“ říká Stanislav Řezáč. V průběhu závodu se posunoval ze čtvrté desítky postupně dopředu a postupně se dostal na první pozici mezi českými závodníky. Na Hökbergu, dvacet kilometrů před cílem, se Řezáč pohyboval na jedenadvacáté pozici. „Vím, že na Hökbergu je nutné být někde vepředu, jinak na posledních dvaceti kilometrech, když už má závodník za sebou sedmdesát kilometrů, je šance na solidní umístění opravdu malá. Držel jsem se ve skupině, která dojela na Oxsbergu tu skupinu, která měla místy náskok i tři a půl minuty. Snažil jsem se držet v té skupině a nenechat si to ujet,“ vypráví Řezáč. Posledních pět kilometrů bylo podle Stanislava Řezáče pro letošní výsledek rozhodujících. „V té větší skupině bylo zásadní, kdo je kde na pozici ve vláčku. Cítil jsem se docela dobře, tak jsem to risknul a jel do toho hlubokého, což mi nakonec posun blíž k první desítce nepřineslo, ale aspoň jsem to zkusil. Důležité bylo taky občerstvování a já chci poděkovat tátovi a svému týmu, protože během celého závodu to fungovalo a všude byli včas - to není snadný úkol,“ říká Řezáč. Se svou sedmnáctou příčkou byl nestor světového dálkového lyžování nejrychlejším z českých závodníků. „Těší mě, že se mi letos na Vasáku podařilo potvrdit, že klasické lyžování není příliš limitováno věkem, dokonce ani v první dvacítce, o všech 16 tisících ostatních nadšenců na startu nemluvě,“ uzavírá Řezáč.