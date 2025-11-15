Shiffrinová vede po prvním kole slalom v Levi, Dubovská nepostoupila

  11:26
Lyžařka Martina Dubovská v úvodním slalomu sezony Světového poháru ve finském Levi do druhého kola nepostoupila. Česká reprezentantka ztratila v první jízdě přes čtyři sekundy na nejrychlejší Mikaelu Shiffrinovou z USA a obsadila 49. místo.
Mikaela Shiffrinová v prvním kole slalomu ve finském Levi | foto: Reuters

Dubovská už v Levi v minulosti skončila třikrát v první desítce, vstup do olympijské sezony se jí ale nevydařil. Třiatřicetiletá závodnice, jejíž přípravu ovlivnily potíže se zády, startovala s číslem 30 a v cíli byla šestadvacátá. Třicítku podle očekávání neudržela, brzy ji z ní vytlačily lyžařky jedoucí po ní. Druhá česká reprezentantka Elese Sommerová při prvním startu v SP po dvou letech jízdu nedokončila.

Fenomenální slalomářka Shiffrinová obhajuje v Levi loňské vítězství a s celkem osmi triumfy je tamní rekordmankou. Třicetiletá Američanka v prvním kole deklasovala konkurenci, před druhou Larou Colturiovou z Albánie má náskok 1,08 sekundy. Třetí Němka Lara Dürrová ztrácí už 1,49 sekundy.

Druhé kolo se pojede od 13:00 SEČ.

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Pančochovou zavalil sníh, zůstala pod ním tři minuty. Nemohla jsem se hnout, řekla

Česká snowboardistka Šárka Pančochová spadla v obou semifinálových jízdách na...

Česká snowboardistka a olympionička Šárka Pančochová sdílela na svých sociálních sítích video, na kterém při ježdění v Japonsku skončila ve sněhovém závalu. Pod vrstvou prašanu byla tři minuty, než...

Přemýšlejte o své smrtelnosti. Obzvlášť v horách. Pančochová o 180 sekundách děsu

Premium
Snowboardistka Šárka Pančochová v Copper Mountain.

Jízda v nekonečné vrstvě prašanu, který kolem vás vytváří sněhová oblaka. I když jste po prsa ve sněhu, stále svištíte po svahu dolů. Čtyřnásobná olympionička Šárka Pančochová takový pocit zažila....

15. listopadu 2025

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

15. listopadu 2025  11:46

Shiffrinová vede po prvním kole slalom v Levi, Dubovská nepostoupila

Mikaela Shiffrinová v prvním kole slalomu ve finském Levi

Lyžařka Martina Dubovská v úvodním slalomu sezony Světového poháru ve finském Levi do druhého kola nepostoupila. Česká reprezentantka ztratila v první jízdě přes čtyři sekundy na nejrychlejší Mikaelu...

15. listopadu 2025  11:26

Gabrielovi: rivalové, ale hlavně bratři. Přejeme si úspěch, o derby mlčíme

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Vlevo Jakub...

V El Nordiku, nejvyšponovanějším zápase basketbalové ligy, stojí sourozenci Gabrielovi každý na jiné straně. Ale bratrovražedný souboj od nich nečekejte.

15. listopadu 2025  10:29

NHL vybírá pořadatele Světového poháru, jasno má být během olympiády

Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci.

Před úvodním zápasem NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu mezi týmy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins k novinářům v Avicii aréně promluvil šéf zámořské soutěže Gary Bettman. Nejvíce...

15. listopadu 2025  10:16

Perušič se Schweinerem zahájili obhajobu zlata z MS drtivou výhrou nad Tožany

David Schweiner pod dohledem Ondřeje Perušiče přihrává míč.

Mistři světa v plážovém volejbale Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zahájili v Adelaide obhajobu drtivou výhrou 21:5, 21:11 nad Tožany Koffim Kotokou a Kuamivim Samanim. Marie-Sára Štochlová s...

15. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  9:46

Ať vám brusle jezdí rychleji, než JJ68 rostou vlasy! A Kladno poslechlo

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Oslavy bez poskvrny. Hokejové Kladno si v pátek užívalo 101. narozeniny, fanoušci mávali transparenty, psali vzkazy na tabuli, děti se zakously do dortu a do slavnostní nálady přispěli i hráči....

15. listopadu 2025  9:42

Nemám se za co stydět, ví stříbrný Jílek. Sáblíkovou zajímala jen olympiáda

Metoděj Jílek v závodě na pět kilometrů při Světovém poháru v Salt Lake City.

Plánoval zaútočit na světový rekord, ten však nakonec v závodě na 5 kilometrů při úvodním podniku Světového poháru přepsal jeho soupeř. Ale Metoděj Jílek truchlit nemusí. Na konci minulé zimy vtrhl...

15. listopadu 2025  9:19

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

15. listopadu 2025  8:47

Skvělý Curry dotáhl 49 body Golden State k těsné výhře, zářil i Harden

Stephen Curry z Golden State zakončuje v utkání proti San Antoniu.

Stephen Curry dotáhl v NBA basketbalisty Golden State k výhře nad domácím San Antoniem 109:108. Hvězdný rozehrávač v pátečním utkání nastřílel 49 bodů a proměnil vítězný trestný hod šest sekund před...

15. listopadu 2025  8:34

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. ...

Když slyší slovo baráž, vaří se v Martinu Pešoutovi krev. „Zhýralost!“ nelíbí se trenérovi hokejistů Chomutova prolínací soutěž mezi extraligou a první ligou. Tuší, že přímý postup a sestup je...

15. listopadu 2025  8:33

Nashville ve Švédsku přetlačil Pittsburgh, legendárního Forsberga potěšil Forsberg

Filip Forsberg slaví branku v zápasu NHL Global Series ve Stockholmu.

V prvním ze dvou zápasů NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu dokázal Nashville v samém závěru otočit skóre z 0:1 na 2:1 po prodloužení proti Pittsburghu. V zámořských zápasech přinesla...

14. listopadu 2025  22:48,  aktualizováno  15. 11. 7:46

