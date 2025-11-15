Shiffrinová vede po prvním kole slalom v Levi, Dubovská nepostoupila

Dubovská už v Levi v minulosti skončila třikrát v první desítce, vstup do olympijské sezony se jí ale nevydařil. Třiatřicetiletá závodnice, jejíž přípravu ovlivnily potíže se zády, startovala s číslem 30 a v cíli byla šestadvacátá. Třicítku podle očekávání neudržela, brzy ji z ní vytlačily lyžařky jedoucí po ní. Druhá česká reprezentantka Elese Sommerová při prvním startu v SP po dvou letech jízdu nedokončila.
Fenomenální slalomářka Shiffrinová obhajuje v Levi loňské vítězství a s celkem osmi triumfy je tamní rekordmankou. Třicetiletá Američanka v prvním kole deklasovala konkurenci, před druhou Larou Colturiovou z Albánie má náskok 1,08 sekundy. Třetí Němka Lara Dürrová ztrácí už 1,49 sekundy.
Druhé kolo se pojede od 13:00 SEČ.