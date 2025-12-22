První vítězství v sezoně. Slalom v Alta Badii patřil norskému lyžaři McGrathovi

Americký rodák McGrath byl po prvním kole druhý se ztrátou devíti setin na Francouze Clémenta Noëla.
Druhá jízda se lépe vydařila Norovi, jenž v součtu porazil úřadujícího olympijského vítěze ve slalomu o tři desetiny. Třetí byl o dalších devět setin zpět Švýcar Loïc Meillard.
Na dalších místech se srovnali vítězové předchozích tří slalomů v sezoně. Čtvrtý skončil Nor Timon Haugan, jež vede průběžné pořadí disciplíny o 63 bodů před Noëlem. Pátý byl díky vydařenému druhému kolu Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, šestý dojel Francouz Paco Rassat.
SP v sjezdovém lyžování v Alta Badii (Itálie):
Muži - slalom: 1. McGrath (Nor.) 1:44,50 (53,39+51,11), 2. Noël (Fr.) -0,30 (53,30+51,50), 3. Meillard (Švýc.) -0,39 (53,56+51,33), 4. Haugan (Nor.) -0,53 (53,81+51,22), 5. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,64 (54,30+50,84), 6. Rassat (Fr.) -0,85 (54,04+51,31)
Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 11 závodů): 1. Haugan 245, 2. Noël 182, 3. Rassat 180, 4. Pinheiro Braathen 171, 5. McGrath 160, 6. Meillard 158
Průběžné pořadí SP (po 15 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 805, 2. Haugan 360, 3. Pinheiro Braathen 358, 4. Schwarz (Něm.) 351, 5. Meillard 344, 6. McGrath 342, ...21. Zabystřan (ČR) 128