Dosavadních pět slalomů olympijské sezony mělo pět různých vítězů. Francouz Clément Noël, jenž bude za pět týdnů obhajovat v Bormiu zlato z her v Pekingu, je v polovině dnešního závodu šestý. Na Kristoffersena ztrácí 44 setin. Prvních osm slalomářů je vměstnaných do půl sekundy.
Slalom v Adelbodenu vede po prvním kole Kristoffersen
Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?
Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...
Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí
Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...
MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi
Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...
PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...
Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato
Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...
Bytyqi se loučila v slzách: Boxeři jsou tvrďáci, ale já tu stojím jako plačka
Poslední vstup do ringu, poslední úder, poslední gong. Naposledy zvednutá ruka na znamení vítězství. Legenda Fabiána Bytyqi položila modré boxerky na střed modrého ringu, poklekla a rozbrečela se....
Biatlon ONLINE: Stíhačka žen. Davidová vyrazí patnáctá, jede i Voborníková
Po čtvrtečním sprintu čeká ženy v Oberhofu stíhací závod. Z českých biatlonistek vyrazí z patnáctého místa Markéta Davidová, z devětadvacáté pozice odstartuje také Tereza Voborníková. Jak se jim v...
Norská štafeta vyhrála i s dvěma trestnými koly, Češi zapsali nejlepší výsledek sezony
Po sedmém místě v Östersundu a devátém v Hochfilzenu skončili v Oberhofu šestí. Čeští biatlonisté tak v německém středisku zapsali nejlepší štafetový výsledek v sezoně. Pro vítězství si po...
SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat
Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, finále Češi, kde sledovat
Tenisová sezona odstartovala čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začala 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr postoupil ze skupiny D do čtvrtfinále, kde podlehl...
Majitel čtyř malých křišťálových glóbů Henrik Kristoffersen zvládl nejlépe první část slalomu Světového poháru v Adelbodenu. Do druhého kola, které začne ve 13:30, nastoupí s náskokem 28 setin...
Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery
Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...
Ani dvousetčlenný tým nestačil. Jak Zauchensee rušilo super-G: Hořká pilulka
Od našeho zpravodaje v Rakousku Ještě na sobotní podvečerní trenérské poradě zněli organizátoři Světového poháru v Zauchensee odhodlaně. „V tomhle počasí to bude sice náročné, ale snad to zase zvládneme,“ doufali. Že se v neděli...
Detroit v NBA nestačil na Clippers, domácí zápas prohrál i Boston
Týmy z popředí tabulky Východní konference NBA Detroit i Boston v sobotu prohrály doma. Celtics podlehli 95:100 San Antoniu, kterému zařídil vítězství klíčovým košem 19 sekund před koncem Victor...
Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?
Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...
Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat
Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...