Slalom v Adelbodenu vede po prvním kole Kristoffersen

  12:00
Majitel čtyř malých křišťálových glóbů Henrik Kristoffersen zvládl nejlépe první část slalomu Světového poháru v Adelbodenu. Do druhého kola, které začne ve 13:30, nastoupí s náskokem 28 setin sekundy na norského krajana Atle Lieho McGratha. Třetí je zatím finský lyžař Eduard Hallberg.

První část slalomu Světového poháru v Adelbodenu. zvládl nejlépe Henrik Kristoffersen. | foto: Reuters

Dosavadních pět slalomů olympijské sezony mělo pět různých vítězů. Francouz Clément Noël, jenž bude za pět týdnů obhajovat v Bormiu zlato z her v Pekingu, je v polovině dnešního závodu šestý. Na Kristoffersena ztrácí 44 setin. Prvních osm slalomářů je vměstnaných do půl sekundy.

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Bytyqi se loučila v slzách: Boxeři jsou tvrďáci, ale já tu stojím jako plačka

Galavečer Tohle je box, poslední profesionální zápas mistryně světa organizace...

Poslední vstup do ringu, poslední úder, poslední gong. Naposledy zvednutá ruka na znamení vítězství. Legenda Fabiána Bytyqi položila modré boxerky na střed modrého ringu, poklekla a rozbrečela se....

11. ledna 2026  13:24

Biatlon ONLINE: Stíhačka žen. Davidová vyrazí patnáctá, jede i Voborníková

Markéta Davidová (vlevo) předává v Oberhofu štafetu Tereze Voborníkové.

Po čtvrtečním sprintu čeká ženy v Oberhofu stíhací závod. Z českých biatlonistek vyrazí z patnáctého místa Markéta Davidová, z devětadvacáté pozice odstartuje také Tereza Voborníková. Jak se jim v...

11. ledna 2026  12:56

Norská štafeta vyhrála i s dvěma trestnými koly, Češi zapsali nejlepší výsledek sezony

Norská štafeta slaví vítězství v Oberhofu.

Po sedmém místě v Östersundu a devátém v Hochfilzenu skončili v Oberhofu šestí. Čeští biatlonisté tak v německém středisku zapsali nejlepší štafetový výsledek v sezoně. Pro vítězství si po...

11. ledna 2026,  aktualizováno  12:53

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté přijíždí na střelnici v úvodu závodu smíšených štafet.

Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

11. ledna 2026  12:53

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

11. ledna 2026  12:53

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, finále Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona odstartovala čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začala 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr postoupil ze skupiny D do čtvrtfinále, kde podlehl...

11. ledna 2026  12:29

11. ledna 2026

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Ani dvousetčlenný tým nestačil. Jak Zauchensee rušilo super-G: Hořká pilulka

Organizátoři v Zauchensee připravují v hustém sněžení trať pro sobotní sjezd

Od našeho zpravodaje v Rakousku Ještě na sobotní podvečerní trenérské poradě zněli organizátoři Světového poháru v Zauchensee odhodlaně. „V tomhle počasí to bude sice náročné, ale snad to zase zvládneme,“ doufali. Že se v neděli...

11. ledna 2026  10:20

Detroit v NBA nestačil na Clippers, domácí zápas prohrál i Boston

Victor Wembanyama (vlevo) ze San Antonia a Jaylen Brown z Bostonu.

Týmy z popředí tabulky Východní konference NBA Detroit i Boston v sobotu prohrály doma. Celtics podlehli 95:100 San Antoniu, kterému zařídil vítězství klíčovým košem 19 sekund před koncem Victor...

11. ledna 2026  9:51

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

11. ledna 2026  9:12

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

11. ledna 2026  9:11

