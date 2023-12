Schwarz vyhrál pod světly slalom v Madonně a vede Světový pohár

v Madonně di Campiglio (Itálie):

Muži - slalom: 1. Schwarz (Rak.) 1:40,51 (48,46+52,05), 2. Noël (Fr.) -0,25 (47,96+52,80), 3. Ryding (Brit.) -0,39 (48,94+51,96), 4. Haugan (Nor.) -0,41 (48,33+52,59), 5. Feller (Rak.) -0,43 (48,64+52,30), 6. Kristoffersen (Nor.) -0,44 (48,84+52,11).

Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 12 závodů): 1. Schwarz 180, 2. Feller 145, 3. Ryding 110, 4. Noël 102, 5. Haugan 90, 6. Matt (Rak.) 76.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 41 závodů): 1. Schwarz 464, 2. Odermatt (Švýc.) 456, 3. Zubčič (Chorv.) 201, 4. Feller, Kilde (Nor.) a Kristoffersen všichni 180, ...86. Zabystřan (ČR) 11.