Shiffrinová je po 1. kole slalomu třetí, vede Rastová. Dubovská dvaadvacátá

Dusno v United sílí. Boss vyhodí dalších sto lidí, místo prémií poukaz na oblečení

Dřív by to byl hit kola Premier League. Londýn proti Manchesteru. Dva kluby s mimořádnou fotbalovou historií. Zápas, který má šťávu a rozčísne pozice na čele tabulky. A co teď? Až na sebe v neděli v...