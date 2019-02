Hirscher v Kitzbühelu na triumf nedosáhl, slalom opět vyhrál Noël

Jedenadvacetiletý Noël figuroval po prvním kole na druhém místě a ve finále udržel nervy na uzdě. To se naopak nepodařilo Švýcarovi Ramonu Zenhäusernovi, který se z prvního místa propadl až na šestou pozici. Třetí skončil další Francouz Alexis Pinturault.

„Pořád to zní jako sen. Byly to dva úžasné týdny,“ řekl Noël. „Tady v Kitzbühelu je to vážně mimořádné, v cílovém areálu je tolik lidí. Nikdy jsem něco takového neviděl,“ dodal k atmosféře v lyžařské Mekce.

„Ve Wengenu to bylo poprvé, kdy jsem vedl. Nebyl jsem na to zvyklý. Ale dneska už jsem nervózní nebyl. Když jsem v klidu, jezdím rychleji, takže se vždycky snažím, abych byl na startu klidný,“ dodal.

Noël se díky druhému vítězství v kariéře posunul v průběžném hodnocení slalomu na druhé místo za suverénního Rakušana. Hirscherův největší konkurent v SP Nor Henrik Kristoffersen ve druhém kole rovněž zaútočil ze zadních pozic a druhým časem finále se z jedenácté příčky posunul na čtvrtou.

Jediný český reprezentant na startu Kryštof Krýzl vypadl v 1. kole, v němž jízdu nedokončil.