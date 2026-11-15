Braathen má v čele náskok 65 setin sekundy před Clémentem Noëlem z Francie. Po vítězství v obřím slalomu na konci října v Söldenu může bývalý norský reprezentant vyhrát i druhý závod v sezoně.
Přidá Braathen další triumf? Ve finském Levi ovládl první kolo slalomu
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
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Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy
Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...
Šlo to dobře. Vonnová se ozvala po deváté operaci. Ukázala, co jí lékaři vytáhli z nohy
Lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou další náročný zákrok. Americká hvězda, která se od únorového pádu na olympijských hrách potýká s vážným zraněním levé nohy, podstoupila již devátou operaci....
Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti
Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...
Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas
Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...
Agresivní operace na pokyn Putina. Rusko si stěžuje, žádá i prošetření postupu Čechů
Poslouchali, sledovali, zaznamenávali. A veškeré nashromážděné podklady předávají dál. Rusové neskrývají frustraci z hromadného bojkotu, k němuž se po oznámení jejich návratu do hokejových soutěží...
„Záhřebák“, kterého v Osijeku nechtějí. Jak si legendární Šuker znepřátelil Chorvaty
Když projíždíte kolem, jako by před vámi ze země vyrostl betonový masiv. Chátrající tribuny stadionu Gradski vrt už jen připomínají místo, kde kdysi válel i on. Před rokem 1989 se v osijeckém...
Přidá Braathen další triumf? Ve finském Levi ovládl první kolo slalomu
Brazilský lyžař Lucas Pinheiro Braathen vede po prvním kole slalom Světového poháru v Levi. Druhé kolo začne ve 13 hodin, z českých reprezentantů ve Finsku nikdo nestartuje.
Sparta – Hradec Králové: Kde sledovat extraligu, kurzy a statistiky
Hokejisté Sparty přivítají v 19. kole Tipsport extraligy Hradec Králové. Domácí vyhráli tři utkání v řadě, výbornou formu má brankář Jakub Kovář. Hradec Králové naopak prochází výsledkovým útlumem a...
Siniaková/Townsendová ve finále Turnaje mistryň: Kurzy, kde sledovat
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si po dvou letech opět zahrají ve finále Turnaje mistryň, soupeřkami jsou neporažené Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová. Sledujte přímý přenos online.
Pomáhal sportovcům s handicapem a sám závodil. Atleta Periše zabili v léčebně
Byl odborníkem na kineziologii, juniorským národním šampionem v atletice, věnoval se především vrhačským disciplínám. V Chorvatsku se snažil zapojovat do sportu lidi s handicapem, především s...
Pastrňák pálil i nahrával, Boston však padl. Carolina ve Finsku opět dominovala
David Pastrňák skóroval v NHL po asistenci Pavla Zachy a ještě přihrál na jeden gól, s hokejisty Bostonu ale podlehl doma Minnesotě 2:6. Také druhý zápas ve finských Helsinkách patřil Carolině....
Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace
Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.
Debakl na konec skvělé sezony. Nebyla jsem v zápase hlavou, mrzelo Noskovou
Takhle si svůj poslední zápas v sezoně jistě nepředstavovala. V semifinále Turnaje mistryň strávila Linda Nosková na kurtu jen něco málo přes hodinu a odcházela z něj po nepěkném debaklu 2:6, 1:6 od...
Janis má formu a Miami vítězí. Cleveland oslavuje australský objev i Hezonju
Basketbalisté Miami slavili čtvrtou výhru v řadě a opět k ní výrazně přispěl Janis Adetokunbo s 34 body, 14 doskoky a osmi asistencemi. Heat porazili 137:117 Detroit. V dalším programu NBA zaujal...
Mrázkovi září na Americké brusli, jsou třetí po rytmickém tanci. Mužům vládl Malinin
Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou na Americké brusli třetí po rytmickém tanci. Juniorští mistři světa z roku 2023 útočí na své maximum v Grand Prix, kde dosud skončili nejlépe pátí. Do...
Yummy není jen rozvoz potravin, ale i chytrý plánovač receptů. Co na službu říkáme?
Jistě znáte ten každodenní kolotoč – vymyslet, co uvařit, aby to chutnalo dětem i partnerovi, sepsat nákupní seznam, strávit hodinu v přeplněném...
Nadávala Sabalenková Ukrajincům? Nezvládla jsem frustraci, omlouvá se
Vyřazení Aryny Sabalenkové z Turnaje mistryň má kontroverzní dohru. Po sociálních sítích se rozšířil klip z jejího zápasu s Elinou Svitolinovou, ve kterém se podle odezírání ze rtů zdá, že vulgárně...
Jedenáct dvojchyb a Nosková na Turnaji mistryň končí. Siniaková je ve finále
Velmi chabý výkon předvedla v semifinále Turnaje mistryň Linda Nosková. Česká tenistka se proti Elině Svitolinové protrápila k debaklu 2:6 a 1:6, zápas trval pouze hodinu a pět minut. Ukrajinka si v...