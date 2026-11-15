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Přidá Braathen další triumf? Ve finském Levi ovládl první kolo slalomu

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Aktualizujeme   11:50
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Brazilský lyžař Lucas Pinheiro Braathen během prvního kola slalomu v Levi. | foto: Roni Rekomaa/LehtikuvaReuters

Brazilský lyžař Lucas Pinheiro Braathen vede po prvním kole slalom Světového poháru v Levi. Druhé kolo začne ve 13 hodin, z českých reprezentantů ve Finsku nikdo nestartuje.

Braathen má v čele náskok 65 setin sekundy před Clémentem Noëlem z Francie. Po vítězství v obřím slalomu na konci října v Söldenu může bývalý norský reprezentant vyhrát i druhý závod v sezoně.

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  • 1.02
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Živě2:1
  • 1.04
  • 10.00
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Živě24:21
  • 1.01
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  • 25.00
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