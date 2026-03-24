Shiffrinová jasně vede v posledním slalomu sezony, může slavit 110. vítězství

  11:38
Poslední slalom sezony ve finále Světového poháru v norském Hafjellu vede po prvním kole s velkým náskokem americká favoritka Mikaela Shiffrinová. Druhou Wendy Holdenerovou ze Švýcarska porazila o 1,10 sekundy a má velkou šanci rozšířit svou rekordní bilanci o 110. vítězství.
Mikaela Shiffrinová během prvního kola slalomu SP v norském Hafjellu. | foto: Gabriele FacciottiAP

Třetí je s mankem 1,12 sekundy americká lyžařka Paula Moltzanová a čtvrtý čas v úvodním kole zajela Němka Emma Aicherová, která bojuje se Shiffrinovou o velký křišťálový glóbus. Před závěrečnými dvěma závody Světového poháru ztrácela na americkou hvězdu 45 bodů.

Malý glóbus za slalom si Shiffrinová zajistila již podeváté v lednu ve Špindlerově Mlýně. Celkové hodnocení Světového poháru vyhrála jednatřicetiletá Američanka zatím pětkrát.

Česká reprezentantka Martina Dubovská se do finále seriálu nekvalifikovala. Druhé kolo slalomu začne ve 13:30.

Tipsport - partner programu
Medjedović vs. BartoňTenis - - 24. 3. 2026:Medjedović vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
24. 3. 16:00
  • 1.44
  • -
  • 2.55
Lehečka vs. FritzTenis - - 24. 3. 2026:Lehečka vs. Fritz //www.idnes.cz/sport
24. 3. 17:00
  • 2.73
  • -
  • 1.47
Vary Bohemians vs. ChodovFlorbal - 1. kolo - 24. 3. 2026:Vary Bohemians vs. Chodov //www.idnes.cz/sport
24. 3. 17:30
  • 1.10
  • 8.47
  • 17.00
Michalovce vs. OlomoucHázená - 21. kolo - 24. 3. 2026:Michalovce vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
24. 3. 17:30
  • 1.02
  • 17.40
  • 18.80
K. Vary vs. LiberecHokej - Čtvrtfinále - 24. 3. 2026:K. Vary vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
24. 3. 18:00
  • 2.44
  • 3.77
  • 2.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
