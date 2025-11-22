Snová jízda Rassata. Senzačně ovládl slalom v Gurglu a vede i celkové pořadí SP

  15:38
Překvapivé výsledky přinesl slalom Světového poháru v Gurglu. Díky nejrychlejší jízdě druhého kola vybojoval francouzský lyžař Paco Rassat poprvé v kariéře vítězství v elitním seriálu, premiéru na stupních vítězů zažil i druhý Armand Marchant z Belgie, jenž ve finále zajel druhý nejlepší čas. Až s třetí příčkou se musel spokojit po prvním kole vedoucí norský závodník Atle Lie McGrath.
Francouzský lyžař Paco Rassat na stupních vítězvů po výhře ve slalomu Světového...

Francouzský lyžař Paco Rassat na stupních vítězvů po výhře ve slalomu Světového poháru v Gurglu.

Paco Rassat z Francie oslavuje výhru ve slalomu SP v Gurglu.
Paco Rassat z Francie oslavuje výhru ve slalomu SP v Gurglu.
Paco Rassat z Francie během slalomu SP v Gurglu.
Spokojený Paco Rassat z Francie slaví vítězství ve slalomu SP v Gurglu.
Sedmadvacetiletý Rassat, jenž měl dosud na kontě jen dvě umístění v první desítce, se k premiérovému triumfu propracoval ze 14. místa po prvním kole. Šestý muž úvodního slalomu sezony v Levi po strhující jízdě nakonec zvítězil o sedm setin sekundy.

Lyžařská elita v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

Marchant byl zatím v SP nejlépe pátý ve slalomu v Záhřebu před pěti lety. Na pódium se nyní dostal jako první Belgičan v historii.

„Tohle je šílené. Můj sen se právě splnil, je to úžasné, jsem dojatý,“ řekl Rassat, pro něhož bylo šesté místo z minulého týdne dosavadním maximem.

„Pomohlo mi to, abych si to dneska užil a útočil. Je vždycky snazší jít do závodu s dobrým výsledkem v zádech,“ dodal.

Vicemistr světa McGrath, který měl po prvním kole k dobru 17 setin před dvojicí soupeřů, ve druhé jízdě zaznamenal až 13. čas. Na vítěze ztratil devět setin, od druhé příčky ho dělily dvě.

Rassat se díky nečekanému triumfu dostal do čela v celkovém hodnocení SP i v pořadí disciplíny.

V obou kategoriích vede o 14 bodů před Lucasem Pinheirem Braathenem. Norský rodák, jenž v úvodním slalomu sezony před týdnem v Levi vybojoval historické vítězství pro Brazílii, tentokrát obsadil 10. místo. Za Francouzem zaostal téměř o sekundu.

Závod SP ve sjezdovém lyžování

Gurgl (Rakousko):

Muži - slalom: 1. Rassat (Fr.) 1:44,55 (52,97+51,58), 2. Marchant (Belg.) -0,07 (52,77+51,85), 3. McGrath -0,09 (52,12+52,52), 4. Haugan (oba Nor.) -0,29 (52,51+52,33), 5. Nef (Švýc.) -0,65 (52,29+52,91), 6. Muffat-Jeandet (Fr.) -0,73 (52,99+52,29)

Průběžné pořadí slalomu (po 2 závodech): 1. Rassat 140, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 126, 3. Noël (Fr.) 102, 4. Haugan 95, 5. Marchant 80, 6. McGrath a Hallberg (Fin.) oba 60

Průběžné pořadí SP (po 3 závodech): 1. Rassat 140 2. Pinheiro Braathen 126, 3. McGrath 120, 4. Haugan 117, 5. Noël a Schwarz (Rak.) oba 102

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

ONLINE: V akci je West Ham i Wolverhampton. Chelsea vyhrála v Burnley

Sledujeme online
Záložník Enzo Fernández z Chelsea (vpravo) se přetlačuje v souboji s Joshem...

Vytvoří Tomáš Souček z West Hamu český rekord v počtu branek v Premier League? To je zásadní otázka pro víkendové jedenáctí dějství anglické fotbalové ligy. V sobotu se hraje sedm zápasů, West Ham se...

22. listopadu 2025  13:20,  aktualizováno  16:02

Na úvod sezony nové maximum. Skokanka Indráčková byla na SP v Norsku dvacátá

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková během závodu Světového poháru ve...

Skokanka na lyžích Anežka Indráčková zahájila olympijskou sezonu 20. místem v úvodním závodu Světového poháru v Lillehammeru. Devatenáctiletá reprezentantka se poprvé v kariéře dostala v závodě...

22. listopadu 2025  14:35,  aktualizováno  15:59

ONLINE: Dukla - Sigma Olomouc 1:1, hosté srovnávají před pauzou zásluhou Ghaliho

Sledujeme online
Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Ve fotbalové lize není tým s lepší formou než Sigma Olomouc. Čtvrtý tým tabulky se v sobotním šestnáctém dějství představí v Praze na Dukle. Utkání můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

22. listopadu 2025  14:41,  aktualizováno  15:42

ONLINE: Pardubice - Liberec 0:2, nejprve pálil Soliu, před půlí se trefuje Dulay

Sledujeme online
Afolabi Soliu z Liberce se raduje z gólu proti Pardubicím.

Liberečtí fotbalisté po dvou přesvědčivých vítězství se v 16. kole první ligy představí na stadionu v Pardubicích. Utkání můžete sledovat v online reportáži.

22. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  15:41

Snová jízda Rassata. Senzačně ovládl slalom v Gurglu a vede i celkové pořadí SP

Francouzský lyžař Paco Rassat na stupních vítězvů po výhře ve slalomu Světového...

Překvapivé výsledky přinesl slalom Světového poháru v Gurglu. Díky nejrychlejší jízdě druhého kola vybojoval francouzský lyžař Paco Rassat poprvé v kariéře vítězství v elitním seriálu, premiéru na...

22. listopadu 2025  15:38

ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 0:2, Haraslín si po gólu připisuje asistenci Kairinenovi

Sledujeme online
Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Je tu neoblíbený zápas sparťanských fotbalistů po reprezentační přestávce. Jak si v 16. kole Chance Ligy povedou v Mladé Boleslavi, můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

22. listopadu 2025  14:28,  aktualizováno  15:36

ONLINE: Teplice - Baník Ostrava 1:0, z penalty otevírá skóre Bílek

Sledujeme online
Teplický Matěj Radosta si kryje míč před Eldarem Šehičem z Baníku.

Souboj dvou týmů ze spodku tabulky: pokud předposlední Baník Ostrava v Teplicích zvítězí, svého protivníka v pořadí přeskočí. Duel 16. kola fotbalové ligy můžete od 15.00 sledovat v online...

22. listopadu 2025,  aktualizováno  15:15

Davis Cup 2025: program finálového turnaje, výsledky, jak hráli Češi

Čeští tenisté ve složení (zleva) kapitán Tomáš Berdych, Jiří Lehečka, Jakub...

Čeští tenisté ve čtvrtfinále Davisova poháru neuspěli a končí po prohře 1:2 se Španělskem. Finálový turnaj v Boloni ovšem pokračuje. Jak si vedou ostatní týmy, výsledky i další podrobnosti najdete v...

22. listopadu 2025  14:57

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

22. listopadu 2025  14:52

Španělé v semifinále Davis Cupu vedou, Carreňo udolal Struffa ve dvou setech

Španěl Pablo Carreňo se napřahuje k úderu v semifinále Davis Cupu.

Španělští tenisté vedou v semifinále Davisova poháru nad Německem 1:0. O první bod čtvrtfinálových přemožitelů českého výběru se postaral Pablo Carreňo, který na tvrdém povrchu v Boloni porazil...

22. listopadu 2025  14:46

Závodník Engel ladí novou čínskou motorku. Na Dakaru bude týmovou jedničkou

Milan Engel

Na Rallye Dakar se chystá už po dvanácté, přesto to pro něj bude zase nové dobrodružství. Motocyklový závodník Milan Engel poprvé pojede na čínském stroji a navíc jako týmová jednička. Přitom když...

22. listopadu 2025  13:05

Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

ZASE NA STADIONU. Po uvolnění opatření mohlo do Edenu na duel Slavie s...

Fotbalová Slavia má novou klubovou hymnu. Od slávistů pro slávisty. Její příprava trvala tři roky a vůbec poprvé zazní v Edenu před výkopem vršovického derby proti Bohemians 1905, které se hraje v...

22. listopadu 2025  12:22

