Snová jízda Rassata. Senzačně ovládl slalom v Gurglu a vede i celkové pořadí SP

Sedmadvacetiletý Rassat, jenž měl dosud na kontě jen dvě umístění v první desítce, se k premiérovému triumfu propracoval ze 14. místa po prvním kole. Šestý muž úvodního slalomu sezony v Levi po strhující jízdě nakonec zvítězil o sedm setin sekundy.
Lyžařská elita v Česku
Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.
Marchant byl zatím v SP nejlépe pátý ve slalomu v Záhřebu před pěti lety. Na pódium se nyní dostal jako první Belgičan v historii.
„Tohle je šílené. Můj sen se právě splnil, je to úžasné, jsem dojatý,“ řekl Rassat, pro něhož bylo šesté místo z minulého týdne dosavadním maximem.
„Pomohlo mi to, abych si to dneska užil a útočil. Je vždycky snazší jít do závodu s dobrým výsledkem v zádech,“ dodal.
Vicemistr světa McGrath, který měl po prvním kole k dobru 17 setin před dvojicí soupeřů, ve druhé jízdě zaznamenal až 13. čas. Na vítěze ztratil devět setin, od druhé příčky ho dělily dvě.
Rassat se díky nečekanému triumfu dostal do čela v celkovém hodnocení SP i v pořadí disciplíny.
V obou kategoriích vede o 14 bodů před Lucasem Pinheirem Braathenem. Norský rodák, jenž v úvodním slalomu sezony před týdnem v Levi vybojoval historické vítězství pro Brazílii, tentokrát obsadil 10. místo. Za Francouzem zaostal téměř o sekundu.
Závod SP ve sjezdovém lyžování
Gurgl (Rakousko):
Muži - slalom: 1. Rassat (Fr.) 1:44,55 (52,97+51,58), 2. Marchant (Belg.) -0,07 (52,77+51,85), 3. McGrath -0,09 (52,12+52,52), 4. Haugan (oba Nor.) -0,29 (52,51+52,33), 5. Nef (Švýc.) -0,65 (52,29+52,91), 6. Muffat-Jeandet (Fr.) -0,73 (52,99+52,29)
Průběžné pořadí slalomu (po 2 závodech): 1. Rassat 140, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 126, 3. Noël (Fr.) 102, 4. Haugan 95, 5. Marchant 80, 6. McGrath a Hallberg (Fin.) oba 60
Průběžné pořadí SP (po 3 závodech): 1. Rassat 140 2. Pinheiro Braathen 126, 3. McGrath 120, 4. Haugan 117, 5. Noël a Schwarz (Rak.) oba 102