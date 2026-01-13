Noční slalom ve Flachau vede Shiffrinová, Dubovská do druhého kola neprošla

Závod ve Flachau je předposledním slalomem před olympijskými hrami, generálku na boje pod pěti kruhy v Itálii absolvují technické specialistky za necelé dva týdny ve Špindlerově Mlýně.
Vítězka pěti z dosavadních šesti slalomů v sezoně Shiffrinová má před Moltzanovou náskok 19 setin sekundy. Třetí je s odstupem 35 setin domácí Katharina Truppeová. Průběžně čtvrté místo už s větší ztrátou 78 setin patří mistryni světa Camille Rastové ze Švýcarska, jež začátkem ledna v Kranjské Goře ukončila vítěznou sérii Shiffrinové ve slalomech.
Třicetiletá Američanka útočí na 107. výhru ve Světovém poháru, 70. ve slalomu a šestou ve Flachau. Už dnes může Shiffrinová získat malý glóbus, pokud vyhraje a Rastová skončí hůře než čtrnáctá.
Třiatřicetiletá Dubovská po problémech se zády absolvovala čtvrtý slalom SP v sezoně. Se ztrátou 5,36 na Shiffrinovou obsadila v prvním kole 41. pozici, od postupové třicítky ji dělila více než sekunda.