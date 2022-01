ONLINE: První kolo slalomu ve Schladmingu. Vede Vlhová, Dubovská se propadá

V Kranjské Goře musela Vlhová dohánět manko. Do druhého kola vstupovala z druhého místa. Na vedoucí Švýcarku Wendy Holdenerovou ztrácela osm setin.

„V prvním kole jsem nejela na maximum, věděla jsem, že pokud chci vyhrát, tak musím přidat. Což se podařilo,“ líčila po svém pátém slalomářském vítězství v sezoně.

Vlhová se v dosavadní sezoně po slalomu neradovala pouze jednou. V Killingtonu dojela „až“ druhá za Mikaelou Shiffrinovou.

Shiffrinová navíc ve Slovinsku nedokončila druhé kolo a Slovenka tak stáhla její náskok na čele celkového hodnocení SP na 35 bodů.

Dva zapomenutelné závody

Dubovská si hned zkraje sezony zajela kariérní maximum. V druhém slalomu sezony byla v Levi šestá. Dařilo se jí i na konci roku v Lienzu, kde skončila dvanáctá.

Pak ale přišlo dvojité DNF. Jak v Záhřebu, tak v Kranjské Goře nedokončila.

V Chorvatsku sice odstartovala skvěle a na prvním mezičase vedla, v útoku na další pěkné umístění ji však zastavil „špicar“ v dolní části trati.

I ve Slovinsku chybovala ve spodku sjezdovky. Pozdě najela do jedné z modrých branek, ta ji rozhodila a už se nedokázala srovnat do té následující.

„Už to jen pospojovat do pořádné jízdy. Nevyšlo to tentokrát, tak to vyjde příště,“ říkala Dubovská po Záhřebu. V Kranjské Goře to ještě nevyšlo….

Že by dnes?

Spolu s ní do závodu vstoupí ještě další česká reprezentantka Gabriela Capová.