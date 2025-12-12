Skvělý start. Adamczyková při návratu do SP vyhrála v Cervinii kvalifikaci

Dvaatřicetiletá Adamczyková ve Světovém poháru, jehož celkové hodnocení třikrát vyhrála, závodila naposledy loni v březnu. Pak olympijská vítězka ze Soči 2014 kvůli těhotenství přerušila kariéru a koncem minulého roku porodila syna Kryštofa. Před začátkem zimní sezony ohlásila návrat a pokouší se kvalifikovat na únorové olympijské hry do Milána a Cortiny d’Ampezzo.
V Cervinii v kvalifikační sólové jízdě Adamczyková nechala za sebou všechny soupeřky. Druhou Australanku Josie Baffovou porazila o 19 setin sekundy. Třetí Švýcarka Sina Siegenthalerová na ni ztratila 26 setin. „Paráda. Samozřejmě jsem velice spokojená. Byla jsem dost překvapená v cíli, když jsem dojela, takže super,“ radovala se.
Start se jí povedl zatím nejlépe ze všech jízd v Cervinii, i když tam stejně jako v dalších pasážích viděla prostor pro zlepšení. Ocenila práci servismanů. „Myslím, že nám vyšla máza, takže kluci super. Prkno šedesát osmička, Jarda Jágr, to jsem musela zmínit,“ smála se dobře naladěná Adamczyková.
Páteční výkon i umístění jí dodaly optimismus do sobotního závodu. „Je to příjemné pro sebevědomí. Čeká mě ale nový závod. Rozestupy jsou těsňoučké, je to fakt o kousíček. Já vím, že ještě nemám tolik naježděno ve čtyřech, ale pokusím se udělat maximum,“ dodala.
Ve vyřazovacích jízdách bude jedinou českou zástupkyní mezi ženami. Osmnáctiletá Hrůšová, která v letní přípravě bojovala s nemocemi, obsadila v kvalifikaci 25. místo a nepostoupila. Naopak ze druhé jízdy se do dvaatřicítky pro mužské osmifinále probojovali oba čeští reprezentanti. Choura skončil v kvalifikaci osmadvacátý, Kubičík proklouzl do sobotního programu z poslední 32. příčky.
„Nakonec asi nejlepší kvalifikace na prvním závodě Světového poháru za posledních deset sezon. Kvalifikovali se tři závodníci ze čtyř startujících. Je to skvělé, obvykle ty první závody sezony nám takhle nevyšly,“ komentoval výsledky svých svěřenců reprezentační trenér Marek Jelínek.
Překvapení z postupu neskrýval Choura, který se v tréninku zranil. Dva dny před kvalifikací se mu při volném ježdění utrhlo vázání a při pádu si natrhl biceps a pohmoždil koleno. „Jezdil jsem pod prášky na bolest a různě zatejpovaný, abych byl funkční. Vůbec jsem nepočítal s tím, že bych se kvalifikoval. Nečekal jsem, že by to s tímto úrazem mohlo dopadnout. Je super vědět, že jsem konkurenceschopný i při nějaké takové hlouposti, která se stala,“ řekl.
Sobotní individuální závod začne v Cervinii v 11.30.