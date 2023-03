Osudy skokanek: Kanaďanka vládne juniorkám i dospělým, Norka bojovala s váhou

Pojďme jejich osudy rozplétat postupně, nejprve od vítězky.

Loutittová reprezentuje Kanadu, ale už před časem se za lepšími tréninkovými podmínkami přestěhovala do Slovinska, kde ve středu pro svou zemi vybojovala první světové zlato ve skocích na lyžích. A tak věří, že ona sama i její následovníci a následovnice budou mít cestu k dalším úspěchům snazší.

„Už od doby, kdy jsem s tímhle sportem začala, jsem snila o tom, že se stanu mistryní světa. Pamatuju si, jak jsem sledovala Lindsey Vanovou, jak vyhrála první ženský šampionát,“ připomíná rok 2009, kdy se vrcholná akce konala v Liberci.

„Od té doby jsem doufala, že se mi to jednou taky povede. Že jsem to teď dokázala, mi ještě úplně nedošlo, ale pro mě i celou skokanskou komunitu v Kanadě to znamená opravdu hodně.“

Velký můstek mezi dospělými si podmanila jen měsíc poté, co se na domácí půdě stala juniorskou mistryní světa.

„Jen doplňuju sbírku,“ smála se v Planici.

Už loni slavila olympijský bronz v soutěži smíšených družstev, v lednu kralovala závodu dospělého Světového poháru na středním můstku.

„Je to rozená závodnice. Když přichází velký tlak, je schopná se koncentrovat na základní věci, což je opravdu skvělé. Před ní jsem nepotkal mnoho sportovců, kteří to zvládnou, když jde do tuhého,“ citoval jejího kouče Janka Zwittera deník Toronto Sun.

Vzhledem k tomu, že Loutittové je teprve devatenáct, má velký potenciál svou sbírku úspěchů výrazně rozšiřovat.

Dva roky dřiny

Stříbrná medailistka ze středečního měření sil v Planici Norka Lundbyová měla kariéru našlápnutou podobně. Ve 23 letech ukořistila olympijské zlato v Pchjongčchangu 2018, o rok později slavila titul mistryně světa ze středního můstku, v roce 2021 zase z velkého.

Jenže loni vůbec nezávodila a strachovala se o další pokračování své sportovní dráhy.

Už před zlatem z Oberstdorfu kvůli poruše metabolismu výrazně přibrala několik kilo a váhu – pro skokany jeden z klíčových atributů výkonu – pracně upravovala. Po šampionátu se trápila ještě víc, dokonce musela vynechat loňskou olympijskou sezonu.

Nicméně problémy vyzvala na souboj, rozhodla se podstoupit náročnou přípravu, aby se dostala zpět do pozice jedné z nejlepších skokanek světa.

„Vstává a trénuje dřív než ostatní, trénuje ještě, když ostatní skončí,“ prozradila pro norský list VG její reprezentační kolegyně Eirin Maria Kvandalová. „Je neuvěřitelné, co všechno zvládá, přitom se nebavíme o pár měsících, ona to dělá dva roky.“

Norská skokanka na lyžích Maren Lundbyová na mistrovství světa v Planici

Přestože v této sezoně Světového poháru ani jednou nepronikla do elitní desítky, v Planici se dočkala stříbrné odměny. „Překonalo to všechna má očekávání,“ zářila.

„Maren byla vždy mým vzorem, vím, čím si v posledních letech prošla, a jak moc pro ni tento úspěch znamená,“ ocenila její úsilí i vítězná Kanaďanka Loutittová.

Čtvrtá medaile? Teď budeme slavit

Pro bronzovou Althausovou byl středeční medailový ceremoniál v Planici takřka rutinní záležitostí. 26letá Němka ho zažila po středním můstku i soutěžích smíšených a ženských družstev.

Třikrát vystoupala na nejvyšší stupínek, až na velkém můstku obsadila třetí pozici. „I tak jsem ale šťastná. Všimla jsem si, že se třemi zlatými medailemi se na vás zvyšuje tlak. Byla jsem hodně nervózní, takže jsem ráda, že jsem to zvládla tak, že mám další medaili. A teď budeme určitě slavit,“ smála se v rozhovoru pro stanici Eurosport.

Německá skokanka na lyžích Katharina Althausová v závodě na velkém můstku na mistrovství světa v Planici

V Planici svou kolekci medailí z MS rozmnožila z pěti na devět, v této statistice tak drží pozici nejúspěšnější skokanky historie. Jediný titul jí schází k rekordu Rakušana Thomase Morgensterna.

Dorovnat ho bude moci na dalším mistrovství za dva roky. A bude jistě zajímavé sledovat, jak se do té doby vyvrbí osudy letošních medailistek.