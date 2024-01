Skokanka na lyžích Karolína Indráčková byla čtyřiadvacátá ve Villachu

Mezi třicítku nejlepších postoupila i její sestra Anežka, ale ve druhém kole byla diskvalifikována kvůli neregulérní kombinéze. Do průběžné klasifikace jí přibyl alespoň bod, do druhého kola postoupila z 28. místa. Diskvalifikace postihla už v kvalifikaci i Kláru Ulrychovou, Veronika Jenčová do závodu nepostoupila.

Třetí vítězství v sezoně vybojovala slovinská reprezentantka Nika Prevcová, jež v prvním kole předvedla výkon dne 96,5 metru, a ujala se vedení v seriálu. Dosud vedoucí Joséphine Pagnierová z Francie podruhé za sebou skončila mimo první desítku.

Na středním můstku ve Villachu se bude závodit i ve čtvrtek.