Granerud vyhrál druhý závod SP skokanů v Nižním Tagilu, Češi nebodovali

Závod SP ve skocích na lyžích v Nižním Tagilu (Rusko) 1. Granerud (Nor.) 235,3 b. (134,5+122 m), 2. Geiger (Něm.) 226,5 (126+122,5), 3. Kraft (Rak.) 223,8 (121,5+127), 4. Zajc 222,5 (125,5+122), 5. C. Prevc (oba Slovin.) 221,2 (125+124), 6. Peier (Švýc.) 220,6 (123,5+122), 7. Lanišek (Slovin.) 219,2 (123+122), 8. Eisenbichler (Něm.) 214,1 (123,5+118,5), 9. Forfang (Nor.) 214,0 (125+121,5), 10. Leyhe (Něm.) 210,8 (119+127), ...48. Polášek (ČR) 68,0 (106). Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Geiger 180, 2. Granerud 160, 3. R. Kobajaši (Jap.) 80, 4. C. Prevc 77, 5. Eisenbichler 72, 6. Lanišek 72.