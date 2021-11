Úvodní závod skokanů na lyžích ovládl Geiger, Polášek nebodoval

Osmadvacetiletý Geiger figuroval po prvním kole na druhém místě, na rozdíl od Graneruda se mu však vydařil i druhý pokus. Na úvodní skok 134,5 metru navázal 133 metry a v celkovém hodnocení porazil o 8,7 bodu druhého Japonce Rjojua Kobajašiho. Norský rival ve finále předvedl jen 125 metrů a klesl z první příčky na třetí.

Geiger tak zahájil novou sezonu stejně, jako ukončil tu minulou. Navázal na dvě výhry v závěrečných leteckých závodech v Planici a ve Světovém poháru se radoval z desátého vítězství v kariéře.

Polášek v prvním závodě pod vedením staronového reprezentačního kouče Vasji Bajce neprošel v Nižním Tagilu do druhého kola. Po páteční kvalifikaci jediný český zástupce v soutěži dnes skočil 112,5 metru, v kombinaci s velkým bodovým odpočtem za vítr mu to ale stačilo jen na umístění na 44. příčce. Nevydařený vstup do sezony se může pokusit napravit v neděli, kdy je na programu druhý závod.

„V závodním skoku jsem udělal chybu v nájezdovém postavení. Vím, co musím udělat, aby skok vyšel a už se nemůžu dočkat zítřka, kdy bude další závod a šance na reparát,“ řekl Polášek, jenž v soutěži nedokázal navázat na lepší výkon ze zkušebního kola.

„Ve zkušebním kole Viktor ukázal, že má na bodovanou třicítku, ale v závodním kole bohužel neuhlídal nájezdové postavení a uspěchal odraz. To ho stálo důležité metry,“ konstatoval asistent trenéra Jan Matura.