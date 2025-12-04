České skokanky bodovaly i ve Wisle, Ulrichová byla sedmnáctá

České reprezentantky se poprvé představily společně, na úvod v Lillehammeru nestartovala Ulrichová, minule ve Falunu zase Indráčková. Dnes obě bezpečně postoupily do druhého kola, v němž se jednadvacetiletá Ulrichová posunula o tři místa a i při třetím startu skončila v elitní dvacítce. O dva roky mladší Indráčková naopak poprvé ve dvacítce chyběla, v druhém kole si o tři místa pohoršila.
Strömová vyhrála o 5,1 bodu před Kanaďankou Abigail Strateovou. Třetí skončila vítězka úvodních tří závodů Nozomi Marujamaová z Japonska, jež ani dnes nechyběla na stupních vítězů a zvýšila průběžné vedení v SP.
V kvalifikaci byla nejlepší vítězka minulého závodu ve Falunu a úřadující vítězka seriálu Nika Prevcová ze Slovinska, následně ale byla diskvalifikována kvůli o jeden cm delším lyžím a v závodě se nepředstavila.
V pátek čeká ženy v Polsku druhý závod, o víkendu pak čekají dva individuální závody muže.