Polášek porazil Koudelku a vyhrál skokanskou Velkou cenu Lomnice

„Porazit Romana Koudelku na jeho domácím můstku není jednoduché, byl to těsný boj,“ hodnotil Polášek pro svazový web. „V přípravě vidím oproti loňsku opět zlepšení, a proto se již těším na letní závody. Pokud to půjde takhle dál stoupajícím směrem, tak to bude velmi dobré.“

Jednadvacetiletý skokan předvedl na lomnickém můstku K70 pokusy o délce 75,5 a 75 metru a dostal i skvělé známky za styl. Obhájce loňského vítězství Koudelka skočil dvakrát 75, a to na zlato nakonec nestačilo. „Letní závodní sezonu začínáme opět zde v Lomnici, a já bývám vždy trochu v očekávání: jak to dopadne, jak na tom budu a hlavně abych nezklamal tu spoustu diváků, kteří vždy přijdou. Vždyť se spoustou z nich se znám osobně,“ svěřil se stříbrný Koudelka.

Třetí příčku vybojoval Filip Sakala, který skočil dvakrát 74 metrů. Čtvrtý skončil Vojtěch Štursa. Ze závodu se kvůli zdravotním problémům omluvili Tomáš Vančura a Čestmír Kožíšek.

Mezi ženami si před tisícovkou diváků v Lomnici překvapivé vítězství připsala patnáctiletá Klára Ulrichová za skoky dlouhé 66 a 67 metrů. Druhá skončila Zdena Pešatová, třetí Karolína Indráčková.

Čeští reprezentanti se nyní po soustředění v Rakousku představí 29. června v Rožnově pod Radhoštěm a o den později na Mistrovství ČR na středním můstku ve Frenštátu. Poté už se skokani budou soustředit na závody letní Grand Prix, které jsou tradičně vrcholem letní sezony.