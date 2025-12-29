Slovinská dominance na úvod Turné čtyř můstků, Prevc potvrdil roli favorita

Se ztrátou 17,5 bodu na vítěze skončil na druhém místě rakouský obhájce titulu Daniel Tschofenig. Ten byl v prvním kole Koudelkovým soupeřem a šestatřicetiletého českého reprezentanta hladce vyřadil.
O stříbrnou pozici se původně dělil s dalším slovinským skokanem Timim Zajcem, který však byl kvůli rozměrům kombinézy diskvalifikován. Na třetí místo se posunul domácí Němec Felix Hoffmann.
Koudelka, který do závodu postoupil z 48. pozice v nedělní kvalifikaci, skočil v silném zadním větru 114 metrů. Tschofenig před 25 000 diváků doletěl na 132 metrů.
Koudelka se nevešel ani mezi nejlepší pětici poražených, kteří doplnili finálovou třicítku. V této sezoně Světovém poháru bodoval jen na začátku prosince ve Wisle, kde obsadil 29. místo.
Šestadvacetiletý Prevc skočil v úvodním kole 141,5 metru, i ve druhém předvedl nejdelší pokus 140 metrů. Jako jediný v součtu překonal hranici 300 bodů a stal se prvním Slovincem, který závod v Oberstdorfu vyhrál.
Tschofenig se na druhou pozici posunul ze čtvrtého místa, zatímco jeho krajanům Janu Hörlovi a Jonasi Schusterovi druhé kolo nevyšlo.
Turné se nyní přesune do dalšího německého dějiště Garmisch-Partenkirchenu, kde se ve středu bude skákat kvalifikace a na Nový rok závodit. V Rakousku pak bude 74. ročník soutěže pokračovat 4. ledna v Innsbrucku a skončí 6. ledna v Bischofshofenu.
Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích
Oberstdorf (Německo):
1. D. Prevc (Slovin.) 316,7 b. (141,5+140 m), 2. Tschofenig (Rak.) 299,2 (132+134), 3. Hoffmann (Něm.) 297,3 (132,5+136), 4. Hörl (Rak.) 297,1 (136,5+133), 5. Raimund (Něm.) 295,6 (136+133), 6. R. Kobajaši (Jap.) 295,0 (133+136), ...39. Koudelka (ČR) 114,0 (114).
Průběžné pořadí SP (po 12 z 33 závodů): 1. Prevc 950, 2. R. Kobajaši 691, 3. Raimund 545, 4. Lanišek (Slovin.) 530, 5. Nikaido (Jap.) 479, 6. Hoffmann 465, ...54. Koudelka 2.