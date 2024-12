Úvod Turné čtyř můstků zcela ovládli Rakušané, v Oberstdorfu vyhrál Kraft

Obhájce prvenství v Turné Japonec Rjójú Kobajaši potvrdil, že se mu zatím v této zimě příliš nedaří, a obsadil 18. místo.

Kraft vstoupil do Turné vítězně potřetí v kariéře, v Oberstdorfu triumfoval také v prosinci 2014 a 2016. Jednatřicetiletý trojnásobný vítěz Světového poháru vyhrál poprvé v sezoně. V elitním seriálu si připsal už 44. individuální prvenství a jen dvě výhry ho dělí od finské legendy Mattiho Nykänena na druhém místě historického pořadí. Rekordman Gregor Schlierenzauer z Rakouska má 53 vítězství.

Kraft ovládl už první kolo skokem dlouhým 138 metrů. Ve druhém kole předvedl 135,5 metru a porazil o 3,5 bodu Hörla. Vítěz kvalifikace Tschofenig ztratil 11,5 bodu a v průběžném pořadí Světového poháru klesl na třetí místo za Hörla. Kraft je s velkou ztrátou čtvrtý.

Tři reprezentanti jedné země vyhráli závod Turné po 13 letech, tehdy se o to postarali rovněž Rakušané Schlierenzauer, Andreas Kofler a Thomas Morgenstern právě v Oberstdorfu.

„Začít Turné trojnásobným úspěchem je skvělé. Bylo to dvakrát harakiri, ale vyšlo to dokonale,“ řekl televizní stanici ORF Kraft, který se stal v roce 2015 celkovým vítězem Turné jako dosud poslední rakouský skokan. „Člověk musí pořád věřit,“ prohlásil.

Vyprodaná Schattenberg-Arena se nedočkala medailového úspěchu domácího skokana. Vedoucí muž Světového poháru Pius Paschke skončil čtvrtý o 2,3 bodu za Tschofenigem. „Jsem spokojený. Bylo to báječné v takové kulise. Dal jsem do toho všechno a šel na hranu. Být ještě více vpředu by se mi líbilo, ale tohle je také dobré,“ řekl německý reprezentant, který nenavázal na loňské vítězství Andrease Wellingera.

Turné pokračuje v úterý kvalifikací v Garmisch-Partenkirchenu.