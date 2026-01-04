Koudelka na Turné vylepšil sezonní maximum, kariérní úspěch slaví Nikaido

Šestatřicetiletý Koudelka postoupil do 2. kola z dělené 23. příčky, ve druhém kole své postavení o čtyři místa vylepšil. V tomto ročníku Turné bodoval poprvé, v předchozích podnicích v Garmisch-Partenkirchenu a Oberstdorfu skončil na 39. pozici. V olympijské sezoně získal body podruhé, před měsícem obsadil 29. místo ve Wisle.
Koudelka zaskočil skvělou kvalifikací, Turné v Innsbrucku začal devátým místem
Koudelka potvrdil, že se mu v Innsbrucku daří. Bodoval zde i v předchozích letech, vloni skončil osmadvacátý. K nejlepšímu výsledku sezony vykročil už v prvním kole, kde porazil v k. o. souboji Slovince Žaka Mogela. Letěl do vzdálenosti 122 metru a obdržel 116,5 bodu. O 23. místo se dělil se Švýcarem Sandrem Hauswirthem.
Ve druhém kole Koudelka skočil 124 metru, za vítězným Nikaidem zaostal o 37,8 bodu.
Čtyřiadvacetiletý Nikaido se dělil po prvním kole o vedoucí příčku s Embacherem. Ve druhé části skočil 128 metrů a těsně odrazil Prevcův útok. V závěru japonského skokana nesesadil ani Embacher, který letěl o půl metru méně.
Prevc sice nenavázal na triumfy z Oberstdorfu a Garmisch-Partenkirchenu, přesto navýšil vedení v seriálu na 41,4 bodu před Rakušanem Janem Hörlem. Ten tentokrát skončil čtvrtý.
Turné čtyř můstků vyvrcholí 6. ledna závodem v Bischofshofenu.
Závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích
Innsbruck
1. Nikaido (Jap.) 276,5 b. (131+128 m), 2. Prevc (Slovin.) 276,0 (129,5+128), 3. Embacher 275,8 (130+127,5), 4. Hörl (oba Rak.) 269,6 (130+126), 5. Hoffmann (Něm.) 267,2 (126,5+130,5), 6. Tschofenig (Rak.) 255,3 (125+128), ...19. Koudelka (ČR) 238,7 (122+124)